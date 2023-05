Griffiths sa stretne s vyslancami súperiacich strán v Sudáne

Rijád 7. mája (TASR) - Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths v nedeľu pricestoval do saudskoarabského pobrežného mesta Džidda, kde sa zúčastní na rozhovoroch s cieľom dosiahnuť prímerie medzi sudánskou armádou a polovojenskou skupinou Sily rýchlej podpory (RSF). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Martin Griffiths je momentálne v Džidde. Účelom jeho návštevy je zaoberať sa humanitárnymi otázkami súvisiacimi so Sudánom," uviedla hovorkyňa OSN Eri Kaneková.



Nemenovaný predstaviteľ OSN spresnil, že Griffiths sa stretne so zástupcami oboch znepriatelených sudánskych generálov, veliteľa armády Abdala Fattáha Burhána a vodcu RSF Muhammada Hamdána Daklúa.



Počas troch týždňov bojov medzi jednotkami súperiacich generálov zahynuli v africkej krajine stovky ľudí a takmer pol milióna obyvateľov utieklo z domovov. Viacero dohodnutých prímerí stroskotalo.



Podľa AFP nič nenasvedčovalo tomu, že Griffiths bude zohrávať dôležitú rolu počas rozhovorov o možnom prímerí.



Sudánski a saudskoarabskí predstavitelia poskytli len málo podrobnosti o tom, čoho sa budú rozhovory týkať a ako dlho budú trvať.