Grigorij Javlinskij v článku kritizuje politiku Alexeja Navaľného

Na archívnej snímke z videa ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj v meste Chimki pri Moskve 18. januára 2021. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke ruský opozičný líder Ivan Ždanov 17. júla 2020 v Moskve. Foto: TASR/AP

Moskva 7. februára (TASR) - Jeden zo zakladateľov ruského politického hnutia Jabloko, Grigorij Javlinskij, vo svojom článku ostro kritizuje lídra opozície Alexeja Navaľného, pričom ho obviňuje z "", informovala v nedeľu rozhlasová stanica Echo Moskvy.V článku s názvom Bez putinizmu a populizmu Javlinskij vyjadril nespokojnosť s taktikou protestov, ktorú použil Navaľnyj a jeho spolupracovníci.Spoluzakladateľ Jabloka je presvedčený, že Navaľnému "", ktorí sa zúčastnili na nedávnych úradmi nepovolených zhromaždeniach a boli zadržaní. Javlinskij okrem toho v článku tvrdí, že Navaľnyj politicky zneužíva maloletých účastníkov týchto protestov a "", keďže sa považuje za jediného politického lídra.Časť svojho článku Javlinskij venoval aj investigatívnym zisteniam Navaľného a jeho tímu, ktoré sa týkajú napr. korupcie i na najvyšších miestach moci v Rusku. Javlinskij ich označil za "", ale "".Filmy zverejňované na kanále Navalny Live podľa Javlinského len podnecujú a živia rozpory medzi chudobnými a bohatými v Rusku.Javlinskij v článku okrem toho spomenul aj Navaľného účasť na pochodoch ruských nacionalistov, nazvaných Ruský marš, i to, že v uplynulých rokoch bol prívržencom nacionalistickým hnutí v Rusku.Vo svojom článku však Javlinskij zároveň vyzval na komplexné vyšetrenie otravy Navaľného.Súčasne však vyjadril presvedčenie, že "".Javlinského článok vyvolal kritiku i polemiku, pričom viacerí jeho spolustraníci sa vyjadrili, že nereflektuje väčšinový názor na Navaľného v Jabloku.V tomto duchu sa vyjadril aj poslanec moskovskej mestskej Dumy za Jabloko Sergej Mitrochin, ktorý však súčasne uviedol, že stranícka línia a pozícia Jabloka sú z väčšej časti jasnejšie a konzistentnejšie ako línia podporovateľov Navaľného.Ivan Ždanov, ktorý je riaditeľom Navaľným založenej nadácie Fond boja proti korupcii (FBK), vyjadril sklamanie z Javlinského textu. Dodal, že "".Ždanov súčasne dodal, že vyhlásenia Jabloka na adresu Alexeja Navaľného nijako neovplyvnia tzv. chytré (inteligentné) hlasovanie v jesenných parlamentných voľbách.Ide o taktiku, keď sú voliči vyzvaní, aby hlasovali za kandidátov s najväčšou šancou poraziť kandidátov prezidentskej strany Jednotné Rusko. Voliči si pritom "" vybrať iba kandidátov centristickej či liberálnej opozície.Nikolaj Rybakov, predseda strany Jabloko, poznamenal, že v jesenných voľbách majú občania reálnu príležitosť zmeniť vládu." uviedol Rybakov.Hlavné posolstvo článku Javlinského je podľa Rybakova v tom, že vedenie krajiny by malo byť úplne vymenené, ale prostredníctvom volieb." zdôraznil Rybakov. Podľa neho reálna vyhliadka na to spočíva v zmene vlády jednotlivca na vládu ideí, hodnôt, kolektívu, občanov.Dodal, že protest by nemal mať teraz jediný cieľ - nahradiť Putina iným podobným vládcom. "" upozornil Rybakov.