Grinerová vyzvala Američanov, aby zajatému P. Whelanovi písali listy

New York 22. decembra (TASR) - Americká basketbalistka Brittney Grinerová, ktorú USA nedávno prepustili v rámci výmeny väzňov, vyzvala svojich podporovateľov, aby písali listy bývalému príslušníkovi námornej pechoty Paulovi Whelanovi do ruského väzenia. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



"Vďaka úsiliu mnohých, vrátane vás, som po takmer 10 mesiacoch doma. Vaše listy mi pomohli nestratiť nádej v čase, keď som bola plná ľútosti a zraniteľná tak, ako som si nikdy nedokázala predstaviť," napísala Grinerová na sociálnej sieti Instagram.



Dodala, že vo svete je naďalej príliš veľa neoprávnene zadržiavaných ľudí. "Dúfam, že sa ku mne pridáte a napíšete Paulovi Whelanovi a budete sa naďalej zasadzovať za to, aby boli (aj) iní Američania zachránení a vrátení k svojim rodinám," dodala.



Rusko prepustilo Grinerovú začiatkom decembra výmenou za obchodníka so zbraňami Viktora Buta, ktorý si odpykával trest v USA. Dvojnásobnú olympijskú víťazku v Rusku zadržali vo februári, keď pri colnej kontrole na moskovskom letisku v jej batožine našli konopný olej do elektronických cigariet.



Viktora Buta, prezývaného "Obchodník so smrťou", zatkli v marci 2008 v Thajsku v rámci operácie amerických bezpečnostných síl. V roku 2012 ho americký súd odsúdil na 25 rokov väzenia. Podľa agentúry AP rozhodnutie Bidena schváliť prepustenie Buta ukazuje, akému tlaku čelila americká administratíva v súvislosti so snahami o prepustenie Grinerovej.



Whelana, ktorý má americký, britský, kanadský aj írsky pas, v júni 2020 odsúdili za špionáž na 16 rokov väzenia s vysokým stupňom stráženia.



Zástupcovia amerického ministerstva zahraničných vecí podľa médií niekoľko mesiacov presadzovali výmenu Buta za Grinerovú i Whelana. Rusko takúto dohodu odmietlo a požadovalo, aby bol v takomto prípade do výmeny zaradený aj Vadim Krasikov, bývalý plukovník ruskej rozviedky, ktorý si v Nemecku odpykáva doživotný trest za vraždu.