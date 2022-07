Gripeny maďarských vzdušných síl idú na tretiu misiu do Pobaltia

Budapešť 29. júla (TASR) - Od augusta budú chrániť vzdušný priestor Estónska, Litvy a Lotyšska opäť aj bojové lietadlá JAS 39 Gripen maďarských vzdušných síl, uviedlo v piatok pre agentúru MTI maďarské ministerstvo obrany.



"Vplyvom rusko-ukrajinskej vojny má Pobaltie momentálne jeden z najcitlivejších vzdušných priestorov v Európe, kde naši vojaci pod velením NATO reprezentujú Maďarsko a maďarský národ pod maďarskou vlajkou a v maďarskej uniforme," povedal maďarský minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky na litovskej leteckej základni Šiauliai.



Maďarský kontingent polstovky vojakov so štyrmi gripenmi bude do 30. novembra viesť ochranu pobaltského vzdušného priestoru pod velením organizácie NATO. Na misii sa zúčastnia ešte vzdušné sily Nemecka a Talianska. Od roku 2015 to bude už tretia pobaltská misia maďarského vojenského letectva.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)