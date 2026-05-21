Grodecki: Poľsko môže naďalej počítať s vojenskou prítomnosťou USA
Autor TASR
Varšava 21. mája (TASR) - Poľsko môže naďalej počítať so silnou vojenskou prítomnosťou Spojených štátov. Po telefonáte s námestníkom amerického ministra obrany pre politické záležitosti Elbridgeom Colbym to v stredu uviedol šéf poľského Úradu národnej bezpečnosti (BBN) Bartosz Grodecki. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
BBN informoval, že Colby v telefonickom rozhovore zdôraznil význam dobrých vzťahov medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a a jeho poľským náprotivkom Karolom Nawrockým pre ďalší rozvoj spolupráce medzi USA a Poľskom. Zároveň avizoval, že pripravované zmeny v rozmiestnení amerických síl v Európe budú zohľadňovať postavenie Poľska ako prioritného spojenca Spojených štátov.
„Poľsko sa môže spoľahnúť na pokračujúcu silnú vojenskú angažovanosť USA,“ uviedol BBN na sociálnej sieti X. Grodecki označil rozhovor za dobrý, otvorený a partnerský. Dodal, že dostal uistenie o pokračujúcom záujme Washingtonu o bezpečnostnú spoluprácu s Poľskom. V najbližšom období sa má Grodecki s Colbym stretnúť aj osobne.
Téma americkej vojenskej prítomnosti v Európe sa dostala do centra pozornosti po správach o plánovanom obmedzení počtu jednotiek USA v Európe. Agentúra Reuters minulý týždeň informovala, že Pentagón zrušil plánovanú rotáciu približne 4000 amerických vojakov do Poľska. Televízia CNN následne uviedla, že ide o súčasť širšieho prehodnocovania rozmiestnenia ozbrojených síl Spojených štátov na starom kontinente.
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz po utorkovom rozhovore so šéfom Pentagónu Peteom Hegsethom vyhlásil, že zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie o znížení vojenských kapacít USA v Poľsku.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
