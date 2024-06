Grónčania žiadajú odškodnenie za dánske adopcie

Kodaň 21. júna (TASR) - Skupina ľudí narodených v Grónsku žiada od dánskeho štátu odškodnenie, pretože od 50. rokov 20. storočia umožnil ich nelegálnu adopciu dánskymi rodinami, uviedol v piatok ich právnik. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Grónsko bolo dánskou kolóniou od roku 1814, v roku 1979 získalo autonómiu a vlastný parlament. Ich vzájomné vzťahy sú však poznačené minulosťou. Právnik Mads Pramming pre rozhlasovú stanicu P1 uviedol, že štyria z jeho klientov narodení v Grónsku požadujú odškodnenie 35.800 dolárov pre každého na základe obvinenia, že dánske orgány vedome uľahčili ich adopcie.



"Títo Grónčania si mysleli, že dali svoje deti do pestúnskej starostlivosti, ale neuvedomili si, že je to na celý život a že svoje deti už neuvidia," povedal Pramming.



Bývalý šéf grónskych sociálnych služieb Alfred Dam v roku 2020 prirovnal situáciu na ostrove v 60. rokoch minulého storočia k "samoobsluhe".



"Adopcie sa často odohrávali takto: Miestny lekár žene povedal: Nemôžete sa starať o ďalšie dieťa, už máte v starostlivosti päť. Prečo ho nedáte na adopciu?", povedal Dam.



Dánsko sa v uplynulých rokoch snaží napraviť napäté vzťahy s Grónskom, ktoré v roku 2009 získalo od Kodane samosprávu aj v oblasti súdnictva, polície a prírodných zdrojov. V roku 2022 sa ospravedlnilo šiestim Inuitom a schválilo pre nich odškodnenie. Viac ako 70 rokov žili odlúčení od svojich rodín a boli zaradení do experimentu, ktorého cieľom bolo vytvoriť v Grónsku "dánsky hovoriacu elitu".



Viac ako 140 grónskych žien zažalovalo v marci dánsky štát za to, že ich v 60. a 70. rokoch nútil zaviesť si vnútromaternicové teliesko, hoci mnohé z nich boli tínedžerky. Táto kampaň sa uskutočnila v tichosti, bez súhlasu žien a v niektorých prípadoch aj bez ich vedomia, aby sa obmedzila pôrodnosť na arktickom území. V tom čase už Grónsko nebolo kolóniou, ale stále spadalo pod dánsku kontrolu.