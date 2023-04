Groningen žiada odškodné 30 miliárd eur za desaťročia ťažby plynu

Brusel/Amsterdam 3. apríla (TASR) - Holandská vláda musí v nadchádzajúcich desaťročiach investovať do provincie Groningen najmenej 30 miliárd eur, aby splatila "čestný dlh" po desaťročia ťažby plynu. Ťažba plynu tam v poslednom období spôsobovala časté zemetrasenia, informuje spravodajca TASR.



Internetový denník NL Times pripomenul, že peniaze, ktoré požaduje Groningen, pôjdu na zlepšenie kvality života a sociálnej súdržnosti, riešenie štrukturálnej chudoby a vysokej nezamestnanosti energetickú nezávislosť od plynu pri vykurovaní. Podľa televíznej stanice NOS ide o základné body návrhu zaslanom vláde.



Návrh o odškodnení časovo nadväzuje na uzatvorenie šiestich z 11 zostávajúcich vrtov na ťažbu zemného plynu v Groningene. Definitívne ich zatvorili v sobotu (1.4). Produkcia na zvyšných piatich vrtoch bude obmedzená. Minister pre priemyselnú ťažbu Hans Vijlbrief spresnil, že budú k dispozícii pre prípad núdze, aby mohli byť okamžite použité.



O definitívnom ukončení ťažby z dôvodu bezpečnosti obyvateľov v ťažobnej oblasti rozhodla predošlá vláda pred piatimi rokmi. Časté zemetrasenia spôsobené ťažbou nielen fyzicky poškodzovali infraštruktúru, spôsobovali aj emocionálne škody.



Za balíkom opatrení vo výške 30 miliárd eur je provincia Groningen, desať obcí poškodených zemetrasením a dve vodárenské spoločnosti. Plán odškodnenia bol koordinovaný so záujmovou skupinou obyvateľov Groninger Bodem Beweging.



Podľa NL Times približne polovica z 30-miliardovej sumy pôjde na zlepšenie kvality života a sociálnej súdržnosti. Suma 7,5 miliardy eur je určená na vykurovanie bez zemného plynu a päť miliárd eur pôjde do investičného fondu rozvoja provincie.



Ťažba v Groningene zásobovala Holandsko lacným plynom viac ako 60 rokov, pričom len jedno percento tržieb sa provincii vrátilo. Podľa parlamentného vyšetrovacieho výboru pre ťažbu zemného plynu v Groningene štát na ťažbe zarobil viac ako 360 miliárd eur.



Televízia NOS uviedla, že vláda zatiaľ na návrhy provincie Gronignen nereagovala. Minister Vijlbrief by sa k tejto otázke mal vyjadriť v máji.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)