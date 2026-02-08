< sekcia Zahraničie
Grónska kríza podporila dánske aplikácie na identifikáciu tovaru z USA
Najnovšia verzia jeho aplikácie využíva umelú inteligenciu a k americkej produkcii odporúča podobné alternatívy vyrobené v Európe. Údajne dosahuje presnosť viac ako 95 percent.
Autor TASR
Kodaň 8. februára (TASR) — Tvorcovia mobilných aplikácií pre identifikáciu amerického tovaru tvrdia, že v Dánsku aj mimo neho zaznamenali prudký nárast záujmu. Pripisujú to nedávnym návrhom amerického prezidenta Donalda Trumpa získať Grónsko. TARS o tom píše podľ agentúry AP.
Ian Rosenfeldt ako tvorca bezplatnej aplikácie „Made O’Meter“ uviedol, že koncom januára zaznamenal približne 30.000 stiahnutí za tri dni. Od spustenia v marci minulého roka to bolo viac ako 100.000 stiahnutí.
„Mnoho ľudí bolo frustrovaných a premýšľali: ‚Ako to vlastne urobíme v praxi,‘“ pripomenul Rosenfeldt. „Ak použijete skener čiarových kódov, je ťažké zistiť, či je produkt skutočne americký alebo nie, či je dánsky alebo nie. A ak to neviete, nemôžete sa skutočne vedome rozhodnúť,“ vysvetlil.
Jej používanie dosiahlo vrchol 23. januára, keď urobila takmer 40.000 skenov v porovnaní s približne 500 denne minulé leto. Tento týždeň ich bolo asi 5000 denne. Podľa Rosenfeldta ju používa viac ako 20.000 ľudí v Dánsku, v Nemecku, Španielsku a Taliansku a dokonca aj vo Venezuele.
Aplikácia „NonUSA“ prekonala začiatkom februára hranicu 100.000 stiahnutí. Podľa jedného z jej tvorcov Jonasa Pippera bola 21. januára stiahnutá viac ako 25.000-krát a v istom momente vykonalo 526 skenovaní produktov za minútu. Má približne 46.000 používateľov v Dánsku a asi 10.000 v Nemecku. „Všimli sme si, že niektorí používatelia hovorili, že mali pocit, akoby z nich trochu ustúpil tlak,“ povedal Pipper. „Cítia, akoby v tejto situácii opäť získali moc,“ dodal.
Praktický účinok takýchto aplikácií nemusí byť veľmi veľký. Docentka ekonómie na Kodanskej univerzite Christina Gravertová sa špecializuje na behaviorálnu ekonómiu. Podľa nej je v dánskych obchodoch s potravinami málo amerických produktov, „približne 1 až 3 percentá“. Rozšírené sú však americké technológie, od iPhonov spoločnosti Apple až po nástroje balíka Microsoft Office.
„Ak naozaj chcete mať vplyv, tam by ste mali začať,“ povedala. A aj spomínané aplikácie sa sťahujú cez Apple App Store a Google Play Store.
Podľa nej sú bojkotovacie kampane zvyčajne krátkodobé a skutočná zmena si často vyžaduje organizované úsilie, nie individuálnych spotrebiteľov.
„Pre veľké značky supermarketov môže byť zaujímavé povedať: Dobre, tieto produkty už nebudeme predávať, pretože si ich spotrebitelia nechcú kupovať,“ povedala.
