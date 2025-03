Grónska vláda: Na návštevu sme nikoho z USA nepozvali

Nuuk 25. marca (TASR) — Končiaca vláda Grónska vláda vo vyhlásení zverejnenom na Facebooku poprela tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že na súkromnú alebo oficiálnu návštevu ostrova pozvala americkú delegáciu vrátane Ushy Vanceovej, manželky viceprezidenta J. D. Vancea. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



„Vláda Grónska nikoho nepozvala na žiadnu návštevu - ani súkromnú, ani oficiálnu. Súčasná vláda je dočasnou vládou, ktorá čaká na vytvorenie novej vládnucej koalície a požiadali sme všetky krajiny, aby tento proces rešpektovali,“ píše sa vo vyhlásení.



O údajnej pozvánke pre americkú delegáciu hovoril Trump po pondelkovom zasadnutí vlády, nekonkretizoval však, od koho bola. Dodal, že návšteva je prejavom priateľstva.



Biely dom v nedeľu oznámil, že americká delegácia, ktorej súčasťou bude aj Usha Vanceová so svojím synom, navštívi Grónsko od štvrtka do soboty. Chce si pozrieť historické pamiatky, dozvedieť sa viac o grónskom dedičstve a pozrieť si tradičné preteky psích záprahov v meste Sisimiut. Podľa medializovaných informácií bude v delegácii aj Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz.



Grónsky premiér Múte Egede obvinil v pondelok v tejto súvislosti Spojené štáty zo zasahovania do vnútorných záležitostí Grónska, ktoré je autonómnym územím Dánska. Dánska premiérka Mette Frederiksenová pre rozhlasovú stanicu DR povedala, že návšteva je prejavom neprijateľného tlaku vyvíjaného na Grónsko a Dánsko, ktorý „vydržíme“.



Trump už dlhší čas hovorí o prevzatí kontroly nad Grónskom a dokonca nevylúčil ani použitie sily. Často to odôvodňuje národnou a medzinárodnou bezpečnosťou.



Grónsko má strategický význam a Spojené štáty tam majú vojenskú základňu. Podľa prieskumov väčšina Grónčanov podporuje nezávislosť od Dánska, nie však anexiu zo strany Washingtonu.



Začiatkom januára navštívil grónske hlavné mesto Nuuk Trumpov syn Donald Trump mladší.



Parlamentných voľby sa v Grónsku konali 11. marca, 1. apríla sa tam uskutočnia komunálne voľby.