< sekcia Zahraničie
Grónske politické strany: Nechceme byť Američanmi
Americký prezident v piatok opäť navrhol použitie sily na zabratie dánskeho autonómneho územia s veľkým nerastným bohatstvom.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nuuk, 10. januára 2026 (TASR) - „Nechceme byť Američanmi,“ vyhlásili grónske politické strany v reakcii na najnovšie vyjadrenia Donalda Trumpa o obsadení Grónska. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Nechceme byť Američanmi, nechceme byť Dánmi, chceme byť Grónčanmi,“ povedali v piatok večer lídri piatich strán v parlamente. „O budúcnosti Grónska musia rozhodnúť Grónčania,“ uviedli.
Vo vyhlásení sa uvádza, že „práca na budúcnosti Grónska prebieha v dialógu s grónskym ľudom a je pripravená na základe medzinárodného práva“. „Žiadna iná krajina do toho nemôže zasahovať,“ povedali lídri grónskych parlamentných strán.
„O budúcnosti našej krajiny musíme rozhodnúť sami, bez tlaku na rýchle rozhodnutie, odklad alebo zasahovanie zo strany iných krajín,“ napísali Jens-Frederik Nielsen (strana Demokrati - 10 poslancov), Pele Broberg (Naleraq - 8), premiér Múte B. Egede (strana Inuit Ataqatigiit - 7), šéfka diplomacie Vivian Motzfeldtová (Siumut - 4) a Aqqalu C. Jerimiassen (Atassut - 2).
Grónsky parlament Inatsisartut má 31 poslancov, ktorý zastupujú približne 57.000 obyvateľov ostrova. Grónsko nemá vlastnú armádu a jeho obranu zabezpečuje Dánsko ako spojenec USA. Spojené štáty majú na severozápade ostrove leteckú základňu Qaanaaq (Thule) ešte z obdobia studenej vojny.
Americký prezident v piatok opäť navrhol použitie sily na zabratie dánskeho autonómneho územia s veľkým nerastným bohatstvom. Podľa jeho slov Washington „sa chystá niečo urobiť v Grónsku, či sa im to páči alebo nie“.
Podľa jeho slov je kontrola strategického ostrova kľúčová pre národnú bezpečnosť USA vzhľadom na rastúcu vojenskú aktivitu Ruska a Číny v Arktíde.
„Nedovolíme, aby Rusko alebo Čína okupovali Grónsko. To urobia, ak to neurobíme my. Takže s Grónskom budeme niečo robiť, buď ľahkou cestou, ale ak to nepôjde ľahko, urobíme to ťažkou cestou," povedal v piatok americký prezident. Rusko aj Čína v posledných rokoch zvýšili vojenskú aktivitu v regióne, ale ani jedna z nich si nenárokuje územie ostrova.
Predstavitelia Dánska, Grónska a Spojených štátov sa podľa agentúry AP stretli vo štvrtok vo Washingtone a opäť sa stretnú budúci týždeň. Dánska premiérka Mette Frederiksenová varovala, že americké prevzatie Grónska by znamenalo koniec NATO.
„Nechceme byť Američanmi, nechceme byť Dánmi, chceme byť Grónčanmi,“ povedali v piatok večer lídri piatich strán v parlamente. „O budúcnosti Grónska musia rozhodnúť Grónčania,“ uviedli.
Vo vyhlásení sa uvádza, že „práca na budúcnosti Grónska prebieha v dialógu s grónskym ľudom a je pripravená na základe medzinárodného práva“. „Žiadna iná krajina do toho nemôže zasahovať,“ povedali lídri grónskych parlamentných strán.
„O budúcnosti našej krajiny musíme rozhodnúť sami, bez tlaku na rýchle rozhodnutie, odklad alebo zasahovanie zo strany iných krajín,“ napísali Jens-Frederik Nielsen (strana Demokrati - 10 poslancov), Pele Broberg (Naleraq - 8), premiér Múte B. Egede (strana Inuit Ataqatigiit - 7), šéfka diplomacie Vivian Motzfeldtová (Siumut - 4) a Aqqalu C. Jerimiassen (Atassut - 2).
Grónsky parlament Inatsisartut má 31 poslancov, ktorý zastupujú približne 57.000 obyvateľov ostrova. Grónsko nemá vlastnú armádu a jeho obranu zabezpečuje Dánsko ako spojenec USA. Spojené štáty majú na severozápade ostrove leteckú základňu Qaanaaq (Thule) ešte z obdobia studenej vojny.
Americký prezident v piatok opäť navrhol použitie sily na zabratie dánskeho autonómneho územia s veľkým nerastným bohatstvom. Podľa jeho slov Washington „sa chystá niečo urobiť v Grónsku, či sa im to páči alebo nie“.
Podľa jeho slov je kontrola strategického ostrova kľúčová pre národnú bezpečnosť USA vzhľadom na rastúcu vojenskú aktivitu Ruska a Číny v Arktíde.
„Nedovolíme, aby Rusko alebo Čína okupovali Grónsko. To urobia, ak to neurobíme my. Takže s Grónskom budeme niečo robiť, buď ľahkou cestou, ale ak to nepôjde ľahko, urobíme to ťažkou cestou," povedal v piatok americký prezident. Rusko aj Čína v posledných rokoch zvýšili vojenskú aktivitu v regióne, ale ani jedna z nich si nenárokuje územie ostrova.
Predstavitelia Dánska, Grónska a Spojených štátov sa podľa agentúry AP stretli vo štvrtok vo Washingtone a opäť sa stretnú budúci týždeň. Dánska premiérka Mette Frederiksenová varovala, že americké prevzatie Grónska by znamenalo koniec NATO.