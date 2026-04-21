< sekcia Zahraničie
BOMBOVÁ HROZBA: Letisko v grónskom hlavnom meste evakuovali
Podobné incidenty s bombovou hrozbou sú však v Grónsku, poloautonómnom arktickom ostrove pod správou Dánska, mimoriadne zriedkavé.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nuuk 21. apríla (TASR) - Letisko v grónskom hlavnom meste Nuuk v utorok evakuovali po výhražnom nahlásení bomby. Polícia v tejto súvislosti zadržala jednu osobu, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Polícia na otázky agentúry Reuters odmietla odpovedať a neposkytla ani žiadne bližšie informácie. Podobné incidenty s bombovou hrozbou sú však v Grónsku, poloautonómnom arktickom ostrove pod správou Dánska, mimoriadne zriedkavé.
Polícia na otázky agentúry Reuters odmietla odpovedať a neposkytla ani žiadne bližšie informácie. Podobné incidenty s bombovou hrozbou sú však v Grónsku, poloautonómnom arktickom ostrove pod správou Dánska, mimoriadne zriedkavé.