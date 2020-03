Grónsko potvrdilo prvý prípad nákazy koronavírusom

Nuuk 16. marca (TASR) - Grónsko oznámilo v pondelok prvý prípad nákazy novým koronavírusom. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady.



Nakazený pacient žije v hlavnom meste Nuuk. Vláda informovala, že bol umiestnený do domácej izolácie.



"Začali sme s prípravami na zvládnutie novej situácie. Je dôležité, aby v čase, keď nákaza prišla do našej krajiny, občania postupovali podľa našich odporúčaní," uviedol grónsky premiér Kim Kielsen na tlačovej besede.



Grónska vláda už publikovala viacero odporúčaní s cieľom spomaliť šírenie nákazy. Vláda neodporúča ľuďom cestovať do a z Grónska z "nezávažných dôvodov". Všetci tí, ktorí sa vrátia z postihnutých oblastí, by sa podľa vlády mali na dva týždne "samoizolovať". Zhromaždenia s účasťou nad 100 osôb vláda odporúča zrušiť.



Pred dvomi týždňami Grónsko zavrelo svoje hranice pre turistov.



Grónsko je autonómnym teritóriom Dánska a domovom približne 57.000 ľudí. Väčšina z nich patrí k domorodej kultúre Inuitov.



Podľa denníka The Copenhagen Post Dánsko potvrdilo v pondelok celkovo 898 prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, a štyri úmrtia.