Grónsko prevzalo predsedníctvo Arktickej rady

Nuuk 13. mája (TASR) - Grónsko sa v pondelok v mene Dánskeho kráľovstva ujalo predsedníctva Arktickej rady. Stalo sa tak v čase, keď americký prezident Donald Trump opakovane vyhlásil, že USA by mali prebrať kontrolu nad Grónskom, a dokonca nevylúčil ani použitie sily. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



Uplynulé dva roky predsedalo tejto rade Nórsko. Tamojší minister zahraničných vecí Espen Barth Eide v pondelok počas tlačovej konferencie v meste Tomto odovzdal symbolické predsednícke „kladivko“ šéfke grónskej diplomacie Vivian Motzfeldtovej.



„V dnešnej geopolitickej situácii je mimoriadne dôležité zachovať fórum pre všetky arktické štáty a pôvodné obyvateľstvo regiónu,“ povedal Eide.



Grónska ministerka zahraničných bola vymenovaná za predsedníčku rady v mene Dánskeho kráľovstva, ktoré zahŕňa Dánsko, Faerské ostrovy a Grónsko.



Arktická rada bola založená v roku 1996. Je najdôležitejšou platformou pre spoluprácu v regióne Arktídy. Jej členmi sú Švédsko, Nórsko, Dánsko, Fínsko, Island, Kanada, Spojené štáty a Rusko a svoje zastúpenie majú aj niektoré domorodé skupiny žijúce v oblasti.



Táto rada sa zaoberá spoločnými otázkami v regióne vrátane námorných trás, ekonomických príležitostí či hrozieb, ktoré predstavuje klimatická zmena.



DPA tvrdí, že existujú obavy, že súčasnú situáciu by mohla skomplikovať americká administratíva, ktorá svojimi krokmi bráni výskumu klimatickej zmeny. „Klimatická zmena prebieha v Arktíde rýchlejšie než kdekoľvek inde na planéte, v priemere trikrát, v niektorých oblastiach možno až štyrikrát rýchlejšie ako je svetový priemer,“ poznamenal Eide. „Má to obrovský význam pre život v našom regióne,“ dodal šéf nórskej diplomacie.