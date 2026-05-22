Pri otvorení nového konzulátu USA v Grónsku protestovali stovky ľudí
Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen podľa informácií domácich médií pozvanie na otvorenie nového konzulátu odmietol.
Autor TASR
Nuuk 22. mája (TASR) - Približne 500 ľudí protestovalo v Grónsku pri príležitosti otvorenia nových priestorov amerického konzulátu v centre hlavného mesta Nuuk, uviedli v piatok tamojšie noviny Sermitsiaq. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Grónske médiá uviedli, že protestujúci sa vo štvrtok večer na dve minúty otočili chrbtom k budove, v ktorej bude konzulát po novom sídliť na troch poschodiach. Americké zastupiteľstvo sa tam presťahovalo zo staršieho a menšieho objektu v prístave.
Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen podľa informácií domácich médií pozvanie na otvorenie nového konzulátu odmietol. Grónsky rozhlas uviedol, že prítomní neboli ani žiadni zástupcovia parlamentu.
Americký prezident Donald Trump sa v minulosti opakovane vyhrážal, že dostane Grónsko pod svoju kontrolu, v krajnom prípade aj s použitím sily.
Počas slávnostného otvorenia konzulátu použil veľvyslanec USA v Dánsku Ken Howery diplomatický slovník, konštatovala tlačová agentúra Ritzau. „Použitie sily prezident už zvažovať nebude,“ uviedol s tým, že „o budúcnosti Grónska musia rozhodnúť samotní Grónčania“.
Niektorí protestujúci niesli transparenty s nápisom „USA ASU“ („USA STOP“), iní skandovali heslo „Nie znamená nie!“.
V uplynulých dňoch vyvolala rozruch v Nuuku aj návšteva osobitného vyslanca USA Jeffa Landryho. Ten pricestoval bez oficiálneho pozvania a podľa vlastných slov s úmyslom „nájsť si veľa nových priateľov“. U mnohých Grónčanov to však vyvolalo len ďalšie negatívne reakcie, dodáva DPA.
