Uviaznutú loď Ocean Explorer sa nepodarilo vyslobodiť ani na 3. pokus

Nuuk 14. septembra (TASR) - Ani tretí pokus o vyslobodenie luxusnej výletnej lode Ocean Explorer, uviaznutej na plytčine na odľahlom mieste vo východnom Grónsku, sa nevydaril, oznámila v stredu večer jednotka dánskej armády Arktisk Kommando. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Loď sa podľa nej najnovšie pokúšalo vyslobodiť grónske výskumné plavidlo, avšak bez úspechu. V predchádzajúcich dňoch sa o to isté počas prílivu dvakrát neúspešne pokúšala aj posádka samotného Ocean Exploreru.



Výletná loď Ocean Explorer s 206 ľuďmi na palube uviazla v grónskom fjorde Alpefjord ešte v pondelok, pripomína DPA. Nachádza sa zhruba 1400 kilometrov severovýchodne od grónskeho hlavného mesta Nuuk.



V stredu vstúpili na palubu uviaznutého plavidla spolupracovníci špeciálnej jednotky dánskej armády Sirius, podľa ktorých je všetkých 206 pasažierov a členov posádky v poriadku.



Podľa dánskej armády loď podľa všetkého nie je poškodená natoľko, že by predstavovala hrozbu pre životné prostredie. Na ceste k plavidlu sú vojenské lode, ktoré by na miesto mali doraziť v noci na sobotu, píše DPA.



Agentúra AP s odvolaním sa na operátora lode Ocean Explorer vo štvrtok informovala, že najmenej traja jej pasažieri sa nakazili ochorením COVID-19. Nachádzajú sa v izolácii a priamo na lodi sa o nich stará tím zdravotníkov.