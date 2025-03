Víťazní Demokrati v Grónsku chcú viesť koaličné rozhovory

Nuuk 12. marca (TASR) - Grónska liberálna strana Demokrati je po víťazstve v utorkových parlamentných voľbách pripravená rokovať o novej koalícii so všetkými stranami. Pre agentúru AFP to uviedla podpredsedníčka Demokratov Anna Wangenheimová, píše TASR.



"Nevieme, s kým budeme spolupracovať, ale sme otvorení diskusiám a debatám... s každou stranou" o budúcej politike krajiny, uviedla Wangenheimová. Podľa jej slov sa rozhovory uskutočnia "v najbližších dňoch".



Voľby na autonómnom území Dánska vyhrali Demokrati s trojnásobne lepším výsledkom než v roku 2021. Zisk 29,9 percenta hlasov im zabezpečil 10 mandátov v 31-člennom parlamente.



"Bola som veľmi prekvapená. Dúfali sme možno v ďalšie dva alebo tri mandáty, ale teraz ich máme 10," povedala Wangenheimová.



Všetky politické strany vo voľbách a väčšina z 57.000 obyvateľov Grónska podporuje nezávislosť ostrova. Demokrati sú zástancami tzv. pomalého získania nezávislosti.



Utorkové parlamentné voľby v Grónsku boli ostro sledované pre opakované vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého by USA mali nad krajinou prebrať kontrolu. Ostrov je podľa neho dôležitý pre bezpečnosť USA. V súčasnosti autonómne územie Dánska ašpiruje na získanie nezávislosti, čo predpokladá aj dánska ústava a zákony. Má dôležitý geostrategický význam a Spojené štáty tam majú vojenskú základňu.



Grónski aj dánski politici odmietajú nároky USA a podľa prieskumu verejnej mienky takúto zmenu schvaľuje len malá menšina obyvateľov.