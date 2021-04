Vo voľbách v Grónsku vyhrala strana, ktorá je proti ťažobnému projektu

Nuuk 7. apríla (TASR) - Najväčšia grónska opozičná strana Inuit Ataqatigiit (Inuitské spoločenstvo - IA) zvíťazila v utorňajších predčasných parlamentných voľbách. Ich výsledky, ktoré v stredu zverejnili miestne úrady, môžu mať závažné dôsledky pre medzinárodné záujmy v Arktíde, píše stanica BBC.



Zmienený ľavicový politický subjekt, ktorý vystupuje proti kontroverznému ťažobnému projektu, získal 37 percent hlasov, zatiaľ čo sociálnodemokratická strana Siumut (Vpred) skončila so ziskom 29 percent odovzdaných hlasov na druhom mieste.



IA, strana so silným environmentálnym zameraním, sa teraz bude usilovať o zostavenie vlády. Predpokladá sa, že v 31-člennom grónskom parlamente (Inatsisartute) obsadí 12 kresiel. V doterajšom zákonodarnom zbore mala osem mandátov. Keďže však IA nezískala absolútnu väčšinu hlasov, pravdepodobne vytvorí koalíciu s menšími stranami.



Volebné výsledky vyvolávajú otázky nad budúcnosťou bane Kvanefjeld, v ktorej sa nachádzajú veľké zásoby vzácnych nerastov. Rozpory medzi stranami IA a Siumut vyvolala polemika o tom, či schváliť tento ťažobný projekt, ktorý je v súčasnosti predmetom súdneho sporu. Nezhody viedli v tomto roku k pádu grónskej vlády a k vypísaniu predčasných parlamentných volieb.



Predmetné ložisko na juhu Grónska je považované za jedno z najbohatších, čo sa týka zásob uránu a vzácnych zemín - skupiny 17 kovových prvkov, ktoré sa používajú pri výrobe smartfónov, elektrických automobilov alebo zbraní, pripomína agentúra AFP.



Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorého výsledky zverejnili v pondelok noviny Sermitsiaq, je proti ťažobnému projektu 63 percent obyvateľstva. Oponenti zamýšľanej ťažby tvrdia, že ide o príliš veľké riziko pre životné prostredie zahŕňajúce aj rádioaktívny odpad.



Siumut naopak podporuje rozvoj ťažobnej činnosti, tvrdiac, že to na niekoľko desaťročí zabezpečí stovky pracovných miest a prinesie veľké zisky, čo by mohlo viesť k väčšej nezávislosti Grónska od Dánska.



Grónsko spravuje svoje nerastné zdroje od roku 2009, ale od Kodane stále dostáva ročné subvencie vo výške 526 miliónov eur, čo predstavuje približne tretinu jeho štátneho rozpočtu. Grónsko sa preto snaží diverzifikovať svoje vlastné príjmy, najmä prostredníctvom udržateľnejšieho rybolovu, cestovného ruchu a poľnohospodárstva. Tradičný rybolov v súčasnosti predstavuje 90 percent grónskeho vývozu.