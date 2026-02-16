< sekcia Zahraničie
Grónsky Nuuk má za sebou najteplejší január v histórii
Prekonal predchádzajúci rekord, ktorý platil 109 rokov.
Autor TASR
Nuuk 16. februára (TASR) - Hlavné mesto Grónska Nuuk tento rok zaznamenalo najteplejší január v histórii a prekonalo tak predchádzajúci rekord, ktorý platil 109 rokov, uviedol v pondelok Dánsky meteorologický inštitút (DMI). Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Zatiaľ čo Európa a Severná Amerika zaznamenali v januári ochladenie, priemerná mesačná teplota v Nuuku dosahovala 0,1 stupňa Celzia, čo je o 7,8 stupňov viac ako bol januárový priemer počas posledných troch desaťročí.
V najteplejší deň v januári zaznamenali meteorológovia v Nuuku teplotu až 11,3 stupňov Celzia.
Podľa DMI sa rekordy prepisovali nielen v grónskej metropole, ale aj na celom západnom pobreží od južného cípu ostrova, teda územím dlhším viac ako 2000 kilometrov.
Teplý vzduch občas prechádza nad Grónskom a prináša miernejšie teploty na jeden alebo dva dni, ale takýto dlhodobý teplotný rekord na tak veľkej ploche je „jasným znakom, že sa niečo mení“, uviedol klimatický výskumník DMI Martin Olesen.
„Vieme a jasne vidíme, že globálne otepľovanie je v plnom prúde, čo, podľa predpokladov, vedie k novým teplotným rekordom v súvislosti s vysokými teplotami a k postupne menej rekordom v súvislosti s chladnými teplotami,“ dodal Olesen.
AFP pripomína, že podľa štúdie, ktorú v roku 2022 uverejnili vo vedeckom časopise Nature, sa arktický región od roku 1979 otepľuje štyrikrát rýchlejšie ako zvyšok planéty.
