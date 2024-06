Dortmund 23. júna (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Pascal Gross je údajne blízko k prestupu do Borussie Dortmund. Gross pôsobil v minulej sezóne v anglickom Brightone, s ktorým má platnú zmluvu do roku 2025.



Podľa agentúry DPA sa ešte 33-ročný stredopoliar nedohodol s Dortmundom na dĺžke zmluvy. Možnosťou je údajne kontrakt do roku 2026 s ročným predĺžením alebo trvalá zmluva do roku 2027. Prestupová čiastka by sa podľa anglických médií mala pohybovať v rozpätí 7 až 10 miliónov libier.



Gross pôsobí v Brightone od roku 2017, v súčasnosti je súčasťou reprezentácie na prebiehajúcom európskom šampionáte.