Grossi: Bezpečnosť v Záporožskej jadrovej elektrárne je naďalej slabá

Kyjev 6. februára (TASR) - Bezpečnosť v Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES) na juhu Ukrajiny je naďalej slabá, uviedol v utorok generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi. TASR správu prevzala z agentúry AP.



"Situácia je zatiaľ stabilná, je to však veľmi, veľmi krehká rovnováha," povedal Rossi v Kyjeve. Počas svojej plánovanej návštevy elektrárne chce tento týždeň vyhodnotiť vplyv nedávneho zníženia stavu personálu v elektrárni.



"Toto obrovské zariadenie mávalo približne 12.000 pracovníkov. Tento počet však bol zredukovaný na 2000 až 3000, čo je veľmi prudké zníženie," uviedol Grossi. Na zabezpečenie všetkých špecifických funkcií elektrárne je podľa jeho slov potrebný istý počet ľudí.



Ruské úrady, ktoré ZAES okupujú, minulý týždeň prepustili časť zamestnancov a Rusko ešte predtým z bezpečnostných dôvodov obmedzilo prístup predstaviteľom MAAE do častí tejto elektrárne.



MAAE opakovane vyjadrila v spojitosti so ZAES obavy z možnej jadrovej katastrofy. Ruské jednotky okupujú areál tejto elektrárne od prvých dní vojny, ktorú Rusko voči Ukrajine rozpútalo 24. februára 2022.



Záporožská jadrová elektráreň, najväčšia v Európe, sa viackrát stala terčom ostreľovania, z ktorého sa navzájom obviňovali obe strany. Šesť reaktorov je už niekoľko mesiacov odstavených, elektráreň však stále potrebuje prísun energie a kvalifikovaný personál na obsluhu chladiaceho systému a ďalších bezpečnostných systémov.