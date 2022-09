Grossi: Inšpektori MAAE videli v elektrárni všetko, o čo požiadali

Viedeň 2. septembra (TASR) - Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú agentúru (MAAE) Rafael Grossi ukončil prvú návštevu ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárne a v piatok večer pristál na letisku vo Viedni. Podľa jeho slov zostáva na mieste šesť odborníkov MAAE a budú tam pokračovať v práci. Informoval o tom portál britského denníka The Guardian.



Grossi si počas nebezpečnej návštevy prezrel hlavné časti Ruskom okupovanej elektrárne. Na tlačovej konferencii vo Viedni oznámil, že začiatkom budúceho týždňa MAAE predloží hodnotiacu správu. Dodal, že 14 členný medzinárodný inšpekčný tím skontroloval v elektrárni všetko, o čo požiadal. O svojich zisteniach bude v utorok informovať Bezpečnostnú radu OSN.



Podľa Grossiho inšpektori zaznamenali okolo Záporožskej jadrovej elektrárni vojenskú aktivitu a stopy na budovách, čo znamená, že "fyzická celistvosť zariadenia bola niekoľkokrát narušená". Grossi to označil za neprijateľné.



O bezpečnosti a bezpečnostných systémoch elektrárne Grossi povedal, že úplne nefungujú, to ale neplatí pre kritickú červenú zónu. V elektrárni naďalej ostávajú inšpektori, ktorí budú neustále informovať o situácii, čo môže byť podľa jeho slov "stabilizujúci faktor" pre bezpečnosť elektrárne.



O dodávke elektriny (pre Ukrajinu) šéf MAAE uviedol, že niekoľkokrát nastali celkové výpadky a narušenia zásobovania elektrinou.



Misia MAAE pricestovala do Záporožskej jadrovej elektrárne vo štvrtok 1. septembra po tom, čo bolo jej okolie viackrát ostreľované. Na Ukrajine aj v Európe preto vznikli obavy z jadrovej katastrofy.