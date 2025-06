Grossi: Irán má kapacity na obnovenie jadrových zariadení

Viedeň 25. júna (TASR) – Irán je schopný obnoviť zničené jadrové zariadenia, má na to potrebné technické znalosti a priemyselné kapacity. Uviedol to v stredu generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Šéf dozornej agentúry OSN poukázal na to, že niektoré časti iránskej nukleárnej infraštruktúry neboli pri izraelských a amerických útokoch zničené. K otázke, či útoky vrátili jadrový program Teheránu späť o roky alebo len niekoľko mesiacov, sa odmietol vyjadriť.



„Nepáči sa mi prístup, keď sa na to pozeráme ako na presýpacie hodiny,“ povedal Grossi. „Vojenské operácie majú vlastnú logiku a ja tu nie som na to, aby som hodnotil, či boli dobré alebo zlé. Sme v situácii, v akej sme,“ uviedol. Podľa neho je teraz dôležité pracovať s Iránom na dlhodobých riešeniach.



Za naliehavo potrebné označil obnovenie jadrových inšpekcií v Iráne. „To má najvyššiu prioritu,“ zdôraznil šéf MAAE, avšak priznal, že preskúmať objekty poškodené útokmi je náročné vzhľadom na trosky, možné nevybuchnuté bomby či riziko ožiarenia.



Parlament v Teheráne v stredu rozhodol o dočasnom prerušení spolupráce s MAAE, tento krok si však vyžaduje súhlas Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť a Rady strážcov. Grossi sa k tejto záležitosti výslovne nevyjadril. MAAE má podľa neho záujem najmä overiť, kde sa v Iráne nachádza vysoko obohatený urán.



Grossi hovoril s novinármi popri mimoriadnom zasadnutí bezpečnostnej rady rakúskej vlády, na ktorom sa v stredu zúčastnil. Následne odcestoval do Francúzska na rozhovory s prezidentom Emmanuelom Macronom. Podľa vlastných slov chce otázku inšpekcií prebrať s európskymi lídrami.