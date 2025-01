Grossi: Irán pri obohacovaní uránu šliape na plyn

Davos 22. januára (TASR) - Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v stredu uviedol, že Irán "šliape na plyn" a urán obohacuje takmer na úroveň potrebnú na výrobu jadrových zbraní. Nedávne rozhodnutie Teheránu urýchliť proces obohacovania uránu sa už podľa neho začína prejavovať. Grossi to uviedol na Medzinárodnom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose na diskusnom paneli nazvanom Rubikova kocka globálnej bezpečnosti. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Grossi minulý mesiac uviedol, že Irán informoval MAAE o tom, že významne urýchli obohacovanie uránu na úroveň 60 percent. "Predtým Irán vyrábal približne sedem kilogramov (uránu obohateného na 60 percent) mesačne. Teraz je to viac ako 30 kilogramov," uviedol Grossi



Západné mocnosti to označili za vážnu eskaláciu. Uviedli, že obohacovanie uránu na takúto úroveň nemá žiadne civilné opodstatnenie a že to nerobí žiadna krajina, ktorá nemá vojenský jadrový program. Irán však tvrdí, že jeho jadrový program nemá vojenský charakter a má právo obohacovať urán na akúkoľvek úroveň.



Podľa Grossiho má v súčasnosti Teherán k dispozícii asi 200 kilogramov uránu obohateného na 60 percent. Od tejto úrovne je potrebný len krátky technický krok na úroveň 90 percent, použiteľnej na zbrojné účely. Na výrobu jednej jadrovej zbrane je podľa MAAE potrebných asi 42 kilogramov obohateného uránu.



Grossi vyzval na diplomatické rokovania medzi Iránom a administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vo svojom prvom funkčnom období odstúpil od jadrovej dohody s Iránom. Tá stanovovala prísne obmedzenia pre iránske jadrové aktivity.



"Z prvých vyhlásení prezidenta Trumpa a niektorých ďalších členov novej administratívy možno usúdiť, že existuje ochota viesť rozhovor a možno prejsť k nejakej forme dohody," vyhlásil šéf MAAE.