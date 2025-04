Grossi: Irán už nie je ďaleko od získania atómovej bomby

Viedeň 16. apríla (TASR) - Irán nie je ďaleko od zhotovenia atómovej bomby, povedal šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v rozhovore pre francúzsky denník Le Monde, ktorý toto médium zverejnilo v stredu, len niekoľko hodín pred Grossiho plánovanou návštevou Teheránu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Grossi povedal, že Irán má pred sebou ešte dlhú cestu, kým získa bombu, avšak už od nej „nie je ďaleko, to musíte uznať.“ Šéf MAAE prirovnal vývoj jadrovej zbrane k skladačke dodal, že Irán už má všetky potrebné diely a jedného dňa by ich mohol poskladať.



Grossi by mal neskôr v stredu pricestovať do Teheránu, aby rokoval sa tamojšími predstaviteľmi. Jeho cesta sa koná pred druhým kolom nepriamych jadrových rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi plánovaným na sobotu v Ríme.



Taliansku metropolu ako miesto konania rozhovorov v stredu už uvádzali aj iránske štátne médiá. Dovtedy však Teherán tvrdil, že sa budú konať v Ománe, rovnako ako predošlé kolo.



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí medzičasom ale zmenu miesta rokovaní kritizoval na sociálnej sieti X ako nelogickú. Podľa neho to možno považovať za nedostatok dobrej vôle z druhej strany.



Prvé kolo nepriamych rokovaní sa konalo uplynulú sobotu v ománskom hlavnom meste Maskat, sprostredkoval ho Omán.



Rozhovory trvali približne dve hodiny, pričom prebiehali v oddelených miestnostiach a ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Busajdí pôsobil ako ich sprostredkovateľ. Irán zastupoval minister zahraničných vecí Abbás Arákčí a administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa reprezentoval osobitný vyslanec Steve Witkoff. Obe strany a rovnako aj Omán po rokovaniach skonštatovali, že boli konštruktívne, vedené s rešpektom a dohodli sa na ich pokračovaní.