Grossi je po druhom kole rokovaní medzi USA a Iránom optimistický

Rím 20. apríla (TASR) – Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi vyjadril optimizmus v súvislosti s rokovaniami medzi Spojenými štátmi a Iránom týkajúcimi sa iránskeho jadrového programu. Obe strany boli „pripravené spoločne diskutovať o konkrétnych aspektoch“ uviedol Grossi v rozhovore pre taliansky denník La Repubblica zverejnenom v nedeľu. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Rokovania medzi Washingtonom a Teheránom, ktoré sprostredkúva Omán, budú v sobotu pokračovať tretím kolom. Z Ríma sa opäť presunú do ománskej metropoly Muscat.



Grossi je podľa vlastných slov spokojný s doterajším postupom. „Rokovania sa skutočne mohli v druhom kole zrútiť. Potom by všetko zastalo,“ uviedol.



„Hrozilo to. Atmosféra Ríma však namiesto toho ukázala, že je možné dosiahnuť progres,“ dodal šéf MAAE, ďalšie podrobnosti však neposkytol.



Delegáti USA a Iránu sa v sobotu rozišli po štyroch hodinách rokovania bez výraznejšieho pokroku k vyriešeniu dlhoročnej patovej situácie v otázke iránskeho jadrového programu, píše DPA.



Izrael, USA a mnohá západné krajiny obviňujú Irán zo snahy získať jadrovú bombu, kým Irán tieto obvinenia odmieta. Americký prezident Donald Trump za to krajine niekoľkokrát pohrozil vojenským zásahom.



Izrael je jedinou nukleárnou veľmocou v oblasti, píše DPA. Dohoda z roku 2015, ktorú Teherán uzavrel so spojenými štátmi, Ruskom, Čínou, Spojeným kráľovstvom, Francúzskom a Nemeckom uvoľňovala ekonomické sankcie uvalené na Irán pod podmienkou, že krajina výrazne obmedzí obohacovanie uránu a obmedzí veľkosť svojich zásob obohateného uránu. Dodržiavanie dohody malo podliehať prísnej kontrole. Trump však v roku 2018 počas svojho prvého volebného obdobia na poste amerického prezidenta od dohody jednostranne ustúpil a na Irán opäť uvalil sankcie, na čo Teherán zareagoval oznámením o opätovnom spustení obohacovania. Trump teraz žiada uzatvorenie novej dohody, píše DPA.