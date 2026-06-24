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Grossi: MAAE bude vykonávať inšpekcie iránskych zariadení
Grossi takisto pripomenul, že na základe memoranda o porozumení by sa iránsky urán mal dostať pod dohľad jeho agentúry.
Autor TASR
Tokio 24. júna (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vykoná inšpekcie v iránskych jadrových zariadeniach, pričom podrobnosti sa dohodnú už čoskoro, uviedol v stredu generálny riaditeľ organizácie Rafael Grossi. Zároveň pripomenul, že inšpekcie sú jasnou súčasťou dohody Iránu a USA, píše TASR na základe správy agentúry DPA.
„Či už sa to stane pozajtra, alebo o týždeň či o desať dní, je síce dôležité, no nie rozhodujúce, (pretože sa) to stane,“ zdôraznil Grossi pre novinárov na tlačovej konferencii v Japonsku.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v utorok vyhlásil, že v súčasnosti nie sú naplánované žiadne inšpekcie vojnou poškodených jadrových zariadení. Podľa šéfa MAAE sa však podrobnosti kontrol dohodnú už čoskoro.
Grossi takisto pripomenul, že na základe memoranda o porozumení by sa iránsky urán mal dostať pod dohľad jeho agentúry. „Je zrejmé, že na to budeme musieť vykonať inšpekcie,“ povedal a zároveň zdôraznil, že kontroly sa uskutočnia v spolupráci s iránskou vládou.
Americký viceprezident J. D. Vance po rokovaniach s Iránom vo Švajčiarsku uviedol, že Teherán chce opäť povoliť vstup inšpektorov MAAE do krajiny. Dodal však, že zatiaľ na to neexistuje žiadny časový harmonogram.
„Či už sa to stane pozajtra, alebo o týždeň či o desať dní, je síce dôležité, no nie rozhodujúce, (pretože sa) to stane,“ zdôraznil Grossi pre novinárov na tlačovej konferencii v Japonsku.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v utorok vyhlásil, že v súčasnosti nie sú naplánované žiadne inšpekcie vojnou poškodených jadrových zariadení. Podľa šéfa MAAE sa však podrobnosti kontrol dohodnú už čoskoro.
Grossi takisto pripomenul, že na základe memoranda o porozumení by sa iránsky urán mal dostať pod dohľad jeho agentúry. „Je zrejmé, že na to budeme musieť vykonať inšpekcie,“ povedal a zároveň zdôraznil, že kontroly sa uskutočnia v spolupráci s iránskou vládou.
Americký viceprezident J. D. Vance po rokovaniach s Iránom vo Švajčiarsku uviedol, že Teherán chce opäť povoliť vstup inšpektorov MAAE do krajiny. Dodal však, že zatiaľ na to neexistuje žiadny časový harmonogram.