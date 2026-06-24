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Grossi: MAAE bude vykonávať inšpekcie iránskych zariadení

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Na snímke Rafael Grossi. Foto: TASR/AP

Grossi takisto pripomenul, že na základe memoranda o porozumení by sa iránsky urán mal dostať pod dohľad jeho agentúry.

Autor TASR
Tokio 24. júna (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vykoná inšpekcie v iránskych jadrových zariadeniach, pričom podrobnosti sa dohodnú už čoskoro, uviedol v stredu generálny riaditeľ organizácie Rafael Grossi. Zároveň pripomenul, že inšpekcie sú jasnou súčasťou dohody Iránu a USA, píše TASR na základe správy agentúry DPA.

„Či už sa to stane pozajtra, alebo o týždeň či o desať dní, je síce dôležité, no nie rozhodujúce, (pretože sa) to stane,“ zdôraznil Grossi pre novinárov na tlačovej konferencii v Japonsku.

Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v utorok vyhlásil, že v súčasnosti nie sú naplánované žiadne inšpekcie vojnou poškodených jadrových zariadení. Podľa šéfa MAAE sa však podrobnosti kontrol dohodnú už čoskoro.

Grossi takisto pripomenul, že na základe memoranda o porozumení by sa iránsky urán mal dostať pod dohľad jeho agentúry. „Je zrejmé, že na to budeme musieť vykonať inšpekcie,“ povedal a zároveň zdôraznil, že kontroly sa uskutočnia v spolupráci s iránskou vládou.

Americký viceprezident J. D. Vance po rokovaniach s Iránom vo Švajčiarsku uviedol, že Teherán chce opäť povoliť vstup inšpektorov MAAE do krajiny. Dodal však, že zatiaľ na to neexistuje žiadny časový harmonogram.
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