Grossi: MAAE by mala byť súčasťou rokovaní o jadrovom programe Iránu

Teherán 17. apríla (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) by mala zohrávať úlohu pri rozhovoroch Iránu a Spojených štátov. Uviedol to vo štvrtok šéf agentúry Rafael Grossi pred druhým kolom rokovaní o jadrovej dohode krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Šéf MAAE počas návštevy Teheránu rokoval s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arakčím a vedúcim iránskeho jadrového programu Mohammadom Eslámím. Hovorili o tom, ako môže MAAE podporiť jadrové rozhovory medzi Iránom a USA. „Zároveň som v kontakte s americkým vyjednávačom, aby som zistil, ako by mohla agentúra vytvoriť most medzi Iránom a USA a pomôcť dosiahnuť pozitívny výsledok rokovaní,“ povedal Grossi.



„Nachádzame sa v rozhodujúcej fáze týchto významných rokovaní. Nemáme veľa času, a preto som tu... aby som tento proces uľahčil,“ zdôraznil Grossi na spoločnej tlačovej konferencii s Eslámím. Šéf MAAE pripomenul, že na to, aby bola akákoľvek jadrová dohoda platná, bude potrebné overenie zo strany MAAE.



Americký prezident Donald Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2018 odstúpil od tzv. jadrovej dohody medzi Iránom a veľmocami z roku 2015. Podľa dohody sa zmiernili sankcie uvalené na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán v reakcii na odstúpenie USA prestal dodržiavať dohodu a výrazne napredoval v jadrovom vývoji a obmedzil dohľad MAAE.



Agentúra pre jadrovú energiu vo februári vydala správu, v ktorej uviedla, že súčasná situácia je „vážne znepokojujúca“, keďže Teherán obohacuje urán už na 60 percent. Na zhotovenie atómovej bomby je potrebné obohatenie na 90 percent. Irán popiera, že by jeho cieľom bola výroba jadrových zbraní a americké spravodajské služby nepotvrdili tieto snahy. Tvrdia však, že pokiaľ by sa Irán rozhodol zbrane vyrobiť, dokázal by to urobiť rýchlo.