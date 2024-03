Grossi: MAAE pomôže Iraku rozvíjať mierový jadrový program

Bagdad 18. marca (TASR) - Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi sa v pondelok v Bagdade stretol s irackým premiérom v rámci návštevy, ktorej cieľom je pomôcť Iraku pri rozvoji mierového jadrového programu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



"Diskutovali sme o niekoľkých projektoch v Iraku vrátane výstavby jadrového reaktoru na mierové účely," povedal novinárom iracký minister školstva Naím Abúdí po stretnutí Grossiho s irackým premiérom Muhammadom Šijá Súdáním.



Grossi uviedol, že tím irackých expertov v priebehu niekoľkých dní navštívi sídlo MAAE vo Viedni, kde sa uskutočnia stretnutia s cieľom "stanoviť plán irackého mierového jadrového programu" v kontexte narastajúceho záujmu o jadrovú energiu v regióne vrátane krajín Perzského zálivu.



"Vidíme to v Spojených arabských emirátoch, vidíme to v Egypte, uvidíme to v Saudskej Arábii a samozrejme by sme to mali vidieť aj tu v Iraku," povedal Grossi novinárom.



Irak mal v minulosti tri jadrové reaktory v Tuwajte, svojom hlavnom stredisku jadrového výskumu južne od Bagdadu. Jeden z nich bol zničený pri izraelskom nálete v roku 1981 a ďalšie dva zničili americké lietadlá počas vojny v Perzskom zálive v roku 1991, ktorá nasledovala po irackej invázii do Kuvajtu v roku 1990.



"Rozhodne je dôležité obrátiť list tejto zložitej minulosti, a my to robíme," povedal Grossi.