Grossi: MAAE vyšetrí ruské obvinenia o špinavej bomby na Ukrajine

Viedeň 28. októbra (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) tento týždeň "nezávisle overí" ruské obvinenia týkajúce sa výroby takzvanej špinavej bomby v dvoch jadrových zariadeniach na Ukrajine. Vo štvrtok to uviedol generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Grossi povedal, že MAAE pracuje na odhalení akéhokoľvek zneužitia jadrového materiálu či akejkoľvek nedeklarovanej výroby alebo spracovania jadrového materiálu v dvoch lokalitách. Šéf MAAE nespresnil o aké dva ukrajinské objekty ide.



Moskva nedávno vyhlásila, že Ukrajina sa chystá použiť špinavú bombu na svojom vlastnom území. Ruský prezident Vladimir Putin preto vo štvrtok vyzval MAAE, aby "čo najskôr" skontrolovala ukrajinské jadrové zariadenia.



MAAE uviedla, že jej experti nedávno skontrolovali jednu z dvoch lokalít, ktoré Rusko spomína v súvislosti s vývojom takzvanej špinavej bomby. Inšpektori v objekte nezistili žiadnu nedeklarovanú aktivitu ani materiál.



Špinavá bomba je konvenčná bomba s prímesou rádioaktívneho, biologického alebo chemického materiálu, ktorý sa rozptýli pri výbuchu do veľkej oblasti. Pri jej použití nedochádza k jadrovému výbuchu, približuje agentúra AFP.



Spojené štáty a ich spojenci majú podozrenie, že v skutočnosti by mohlo špinavú bombu použiť Rusko pri tzv. útoku pod falošnou vlajkou, za ktorý pripíše zodpovednosť Ukrajine. Takto by Moskva mohla ospravedlniť použitie tradičných jadrových zbraní, keďže sa cíti byť ohrozená postupujúcou ukrajinskou protiofenzívou na východe a juhu Ukrajiny.