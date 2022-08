Grossi: Misia MAAE je technická, cieľom je zabrániť jadrovej havárii

Záporožie 31. augusta (TASR) - Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v stredu uviedol, že návšteva tímu inšpektorov MAAE v Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES) je "technickou misiou", ktorej cieľom je zabrániť jadrovej nehode. TASR správu prevzala z agentúr Reuters a AFP.



Štrnásťčlenná inšpekčná misia MAAE vedená Grossim dorazila v stredu do mesta Záporožie na juhu Ukrajiny, ktoré leží 55 kilometrov od elektrárne.



"Mojím poslaním je... zabrániť jadrovej havárii a zachovať najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe," povedal Grossi novinárom s tým, že ide o technickú misiu. Zopakoval, že prvá návšteva tímu MAAE v elektrárni môže trvať niekoľko dní.



Atómová elektráreň v meste Enerhodar leží v Ruskom okupovanej časti Záporožskej oblasti. Spravodajca agentúry Reuters predtým informoval, že inšpektori zrejme prenocujú v Záporoží, ktoré je pod kontrolou ukrajinskej vlády, a do Enerhodaru prídu až vo štvrtok.



ZAES leží pri frontovej línii, pričom ruské vojská ju obsadili už v prvých týždňoch invázie. V priľahlej oblasti dochádza k opakovanému ostreľovaniu, z ktorého sa navzájom obviňujú obe strany.



Výbuchy ohrozujú bezpečnosť jadrových zariadení a situáciu má preto zhodnotiť inšpekčný tím z MAAE. Medzinárodní experti by mali v ZAES podľa Grossiho zostať "niekoľko dní" a následne vydať správu o svojich zisteniach. Šéf proruskej správy Záporožskej oblasti Jevgenij Balickij, ktorého do funkcie dosadila ruská armáda, však vyhlásil, že návšteva tímu MAAE v elektrárni potrvá len jeden deň.