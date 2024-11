Grossi: Návrat Nemecka k jadrovej energii by bol logickým krokom

Baku 14. novembra (TASR) - Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v rozhovore pre agentúru DPA uviedol, že návrat Nemecka k jadrovej energetike by bol logickým krokom. Grossi to vyhlásil v stredu na klimatickom summite COP29 v azerbajdžanskom Baku, informuje TASR.



"Myslím, že je to logické. Je to racionálny postoj," uviedol Grossi a poznamenal, že Nemecko je jedinou krajinou na svete, ktorá sa úplne vzdala jadrovej energie. Politici v Berlíne by sa podľa neho mohli zamyslieť nad tým, prečo tak neurobili aj iní.



Grossi zdôraznil, že jadrové elektrárne prakticky neemitujú skleníkové plyny, ktoré škodia klíme. Upustenie od jadrovej energie považuje za "veľmi zlý nápad" pre planétu.



DPA pripomína, že minulý týždeň nemeckí opoziční kresťanskí demokrati (CDU) označili odstavenie posledných jadrových elektrární v apríli 2023 za ideologicky motivovanú chybu aktuálnej stredoľavej koalície. Teraz je podľa opozície potrebné prehodnotiť, či je obnovenie prevádzky "za prijateľných technických a finančných podmienok" ešte možné.



Ukončenie prevádzky nemeckých jadrových elektrárni iniciovala bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová (CDU). Urobila tak z obáv po havárii v japonskej elektrárni Fukušima. Grossi zdôraznil, že tento krok nechce označiť za chybu, pretože nespochybňuje demokraticky prijaté rozhodnutia členských štátov.