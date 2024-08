Grossi navštívi v utorok Kurskú jadrovú elektráreň

Viedeň 26. augusta (TASR) - Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi bude viesť tím, ktorý navštívi v utorok ruskú Kurskú jadrovú elektráreň. Oznámil to v pondelok vo vyhlásení samotný Grossi, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



"Vzhľadom na vážnosť situácie osobne povediem misiu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) do Kurskej jadrovej elektrárne v Ruskej federácii," uviedol Grossi vo vyhlásení. Zároveň dodal, že prvotným záujmom MAAE je bezpečnosť všetkých jadrových elektrárni.



Kurská jadrová elektráreň leží na rieke Sejm neďaleko mesta Kurčatov a je vzdialená len niekoľko desiatok kilometrov od miesta, kde pred takmer troma týždňami vypukli boje po prekvapivom ukrajinskom prieniku na územie Ruska.



Grossi vo vyhlásení uviedol, že pozorne sleduje vývoj situácie v okolí elektrárne vzhľadom na tamojšiu zvýšenú vojenskú aktivitu.



Šéf Kremľa Vladimir Putin minulý týždeň obvinil Ukrajinu z pokusu o útok na túto elektráreň a Rusko MAAE nahlásilo, že v jej blízkosti zachytilo dron. Ruský prezident nepodložil svoje tvrdenia nijakými dôkazmi, pripomína DPA.



Grossi už niekoľkokrát navštívil aj Záporožskú jadrovú elektráreň na Ukrajine, ktorú ovládajú ruské sily, a vyslal do nej aj stály tím MAAE. Prítomnosť medzinárodných odborníkov v tejto elektrárni je nielen spôsobom na monitorovanie situácie, ale slúži tiež na odstrašenie útokov, ktoré by mohli spôsobiť jadrovú nehodu.