Grossi: Opätovné obohacovanie uránu v Iráne môže byť otázkou mesiacov

Washington 29. júna (TASR) - Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi povedal, že Irán bude pravdepodobne schopný produkovať obohacovaný urán už „v priebehu niekoľkých mesiacov“. Šéf MAAE tvrdí, že to bude možné napriek poškodeniu viacerých jadrových zariadení po útokoch USA a Izraela, uviedla v sobotu televízia CBS News. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Izrael spustil 13. júna útoky na jadrové zariadenia, vojenské špičky či popredných jadrových vedcov Iránu. Cieľom bolo zabrániť Teheránu získať jadrové zbrane, čo však Irán opakovane odmietol. Následne zaútočili na kľúčové nukleárne objekty aj USA. Po 12-dňovom konflikte vstúpilo v utorok do platnosti prímerie medzi Iránom a Izraelom.



Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí oznámil, že rozsah škôd je „závažný“, no bližšie podrobnosti nie sú bezprostredne známe. Americký prezident Donald Trump trvá na tom, že jadrový program Teheránu sa vrátil „desiatky“ rokov dozadu. Šéf MAAE ale tvrdí, že časť zariadení „stále stojí“.



„Povedal by som, že v priebehu niekoľkých mesiacov, alebo aj skôr, môžu roztočiť niekoľko kaskád centrifúg a vyrábať obohatený urán,“ povedal Grossi v rozhovore zverejnenom v sobotu. Podľa AFP je však kľúčovou otázkou aj to, či Irán dokázal pred útokmi premiestniť nejaké zásoby vysoko obohateného uránu. „Nevieme, kde by sa tento materiál mohol nachádzať... časť mohla byť zničená, no nejaký sa mohol aj presunúť,“ priznal Grossi pre CBS. Americký prezident Donald Trump v osobitnom rozhovore pre televíziu Fox News ale uviedol, že podľa jeho názoru Irán nestihol presunúť zásoby.



Iránski poslanci nedávno odhlasovali pozastavenie spolupráce s MAAE a Teherán odmietol Grossiho žiadosť o návštevu poškodených jadrových zariadení, pripomína AFP.