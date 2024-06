Grossi: Spustenie Záporožskej jadrovej elektrárne nie je bezpečné

Viedeň 3. júna (TASR) - Nebolo by bezpečné znovu spustiť Záporožskú jadrovú elektráreň (ZAES) na Ukrajine ovládanú ruskými silami, kým v jej okolí zúri vojna. Povedal to v pondelok šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Grossi sa minulý týždeň stretol s delegáciou ruskej jadrovej agentúry Rosatom po tom, čo ruskí predstavitelia vrátane prezidenta Vladimiri Putina vyjadrili nádej na opätovné spustenie tejto najväčšej jadrovej elektrárne v Európe. Všetkých šesť reaktorov v ZAES je v súčasnosti vypnutých tak, ako to odporučila z bezpečnostných dôvodov MAAE.



"Ich myšlienkou je, samozrejme, v nejakom bode ju opäť spustiť. Neplánujú túto jadrovú elektráreň vyradiť z prevádzky, preto je potrebné o tom diskutovať," uviedol Grossi.



Rusko po minulotýždňovom stretnutí s Grossim uviedlo, že v súčasnosti neplánuje ZAES znovu uviesť do prevádzky. Šéf MAAE pritom uviedol, že pred opätovným spustením elektrárne treba prijať isté dôležité kroky.



"V súvislosti s tým, čo sa musí stať... nemalo by dochádzať k nijakému bombardovaniu alebo podobnej aktivite," povedal Grossi. Ďalej je podľa neho potrebná väčšia istota pri zabezpečovaní externých zdrojov dodávok energie. "To si vyžaduje opravy, dôležité opravy už existujúcich vedení, ktoré si je v tejto chvíli pre vojenskú aktivitu veľmi ťažké predstaviť," uviedol.



Rusko a Ukrajina sa navzájom obviňujú z ostreľovania ZAES, v dôsledku ktorého bola poškodená prenosová sústava. Nedávno dronový útok poškodil aj budovu reaktoru, no nebola ohrozená jadrová bezpečnosť. Grossi však upozornil, že takéto útoky vytvárajú znepokojujúcu situáciu.



ZAES potrebuje externé zdroje energie na chladenie, aby sa zabránilo možnému katastrofickému roztaveniu prehriatého jadrového reaktora. Externé zdroje zabezpečujú energiu v prípade, keď sú reaktory vypnuté.



Záporožská elektráreň je v súčasnosti odkázaná len na jedno z pôvodných štyroch elektrických vedení a záložných vedení externej energie. Odvtedy, čo ju okupujú ruské vojská, už asi osemkrát prišlo k úplnému prerušeniu zdrojov externej energie a elektráreň sa musela spoliehať na záložné naftové generátory, píše Reuters.