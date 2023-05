Grossi plánuje predložiť rade OSN dohodu s Ruskom a Ukrajinou

Viedeň 12. mája (TASR) - Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú agentúru (MAAE) Rafael Grossi plánuje tento mesiac predložiť Bezpečnostnej rade OSN dohodu s Ruskom a Ukrajinou o ochrane Záporožskej atómovej elektrárne (ZAES). To naznačuje, že dohoda je už blízko. TASR správu prevzala z agentúry Reuters, pre ktorú to uviedli štyria diplomati. Správu citoval aj portál britského denníka The Guardian.



Šéf MAAE Grossi sa dlhé mesiace pokúša zaistiť dohodu o zmenšení hrozby katastrofickej jadrovej nehody, ktorú môžu spôsobiť vojenské akcie, ako napríklad ostreľovanie tejto najväčšej atómovej elektrárne Európy. ZAES sa nachádza na juhu Ukrajiny a Rusko ju okupuje už vyše roka.



Ukrajina sa pripravuje na protiofenzívu v tejto oblasti, a preto existuje riziko, že boje v blízkosti elektrárne a jej šiestich reaktorov zosilnejú, pripomína Reuters.



Rusko a Ukrajina sa navzájom obviňujú z delostreleckého ostreľovania, ktoré opakovane narušuje elektrické vedenie. Elektrina je pritom životne dôležitá pre ochladzovanie reaktorov, aby sa zabránilo roztaveniu prehriateho jadra nukleárneho reaktora.



"Vyzerá to sľubne," povedal jeden diplomat k dosiahnutiu dohody.



Ďalší diplomati uviedli, že Ukrajina, ktorá sa dlho stavala proti tomuto plánu, ho teraz podporuje. Postoj Ruska je však menej jasný.