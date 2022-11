Grossi: Rokovania o demilitarizovanej zóne pri elektrárni sú zložité

Šarm aš-Šajch 10. novembra (TASR) - Rozhovory s predstaviteľmi Ruska a Ukrajiny o vytvorení demilitarizovanej zóny okolo Záporožskej atómovej elektrárne (ZAES) sú "veľmi komplikované". Vo štvrtok to uviedol generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v rámci klimatického summitu OSN (COP27) v Egypte. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Grossi uviedol, že vytvorenie demilitarizovanej zóny trvá veľmi dlho, no nemôže si dovoliť stratiť trpezlivosť. "Je to veľmi komplikované vyjednávanie... pretože je medzi dvoma krajinami vo vojne, kde vlastne žiadne rokovania neprebiehajú," dodal.



Šéf MAAE povedal, že sa snaží Moskvu a Kyjev priviesť k tomu, aby "prijali koncepciu ochrany tejto jadrovej elektrárne". Nekomunikuje pritom iba s diplomatmi, ale aj s vojenskými predstaviteľmi z oboch krajín. "Práve preto ide o veľmi citlivé vyjednávanie, keď sa dostaneme k okruhom, ktoré budeme uplatňovať... keď sa dostaneme k definícii toho, aké vojenské vybavenie by tam mohlo byť povolené, a aké nie," vysvetlil.



ZAES v meste Enerhodar na juhu Ukrajiny je najväčšou elektrárňou svojho druhu v Európe. Začiatkom marca ju obsadili ruské vojská, ale stále v nej pracujú ukrajinskí zamestnanci. Prítomní sú v nej aj medzinárodní experti MAAE. ZAES bola opakovane vystavená ostreľovaniu, ktoré spôsobilo len menšie škody a zo zodpovednosti sa vzájomne obviňujú Moskva a Kyjev.