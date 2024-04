Grossi upozornil na rastúce jadrové riziko v Záporožskej elektrárni

Viedeň 11. apríla (TASR) - Už aj tak nebezpečná situácia v ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES) sa ešte viac zhoršuje, upozornil vo štvrtok šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Útoky dronmi na túto elektráreň "výrazne zvyšujú riziko jadrového nešťastia", uviedol Grossi na špeciálnom stretnutí členov správnej rady MAAE. Zároveň medzinárodné spoločenstvo i tých, ktorí prijímajú rozhodnutia, vyzval, aby sa zamerali na deeskaláciu bojov v okolí tejto najväčšej jadrovej elektrárne v Európe.



Na stretnutí správnej rady sa zúčastnili aj predstavitelia Ruska a Ukrajiny, ktorí sa opäť navzájom obviňovali z útokov, píše DPA. Grossi sa však vyhol prerozdeľovaniu viny.



Ukrajinská diplomatka Natalia Kostenková vo štvrtok na stretnutí odmietla ruské obvinenia, že ukrajinská armáda napadla ZAES, ktorá leží v blízkosti frontovej línie. Podľa diplomatky sú tvrdenia Ruska klamstvá a Moskva "zámerne vyvoláva jadrové hrozby".



Pozorovatelia v MAAE uviedli, že ZAES bola v nedeľu zasiahnutá pri útoku dronmi na troch miestach. Zásah utrpel aj ochranný systém jedného z reaktorov a ciele v bezprostrednej blízkosti budovy reaktora. Pri útoku nedošlo k nijakým vážnym poškodeniam, no bola nahlásená jedna zranená osoba. Pozorovatelia MAAE okrem toho hlásili, že ruskí vojaci, ktorí sú rozmiestnení v areáli elektrárne, spustili streľbu.



Ruské vedenie elektrárne v utorok tím MAAE, ktorý sa nachádza v ZAES, informovalo o ďalšom dronovom útoku na výcvikové centrum v elektrárni.



Grossi oznámil, že na budúci týždeň vycestuje do New Yorku, aby na pôde Bezpečnostnej rade OSN hájil bezpečnosť záporožskej elektrárne.