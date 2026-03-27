< sekcia Zahraničie
Grossi: Útoky v Iráne by mohli spôsobiť radiačnú nehodu
Autor TASR
Viedeň/Teherán 26. marca (TASR) - Riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi vo štvrtok upozornil, že prípadné poškodenie iránskej jadrovej elektrárne v Búšehri by mohlo viesť k veľkej radiačnej havárii, ktorá by zasiahla rozsiahlu oblasť v Iráne aj mimo neho. TASR o tom informuje podľa príspevku MAAE na sieti X.
„V súčasnom kontexte prebiehajúceho konfliktu riaditeľ MAAE Rafael Grossi opätovne zdôrazňuje svoje hlboké znepokojenie z nedávnych vojenských útokov, ku ktorým údajne došlo neďaleko iránskej jadrovej elektrárne Búšehr, pričom k poslednému došlo v utorok večer,“ uviedla MAAE.
Keďže ide o jadrovú elektráreň s veľkým množstvom jadrového materiálu, mohlo by v dôsledku poškodeniu dôjsť k rozsiahlej radiačnej havárii. Grossi preto znova vyzval na maximálnu zdržanlivosť s cieľom vyhnúť sa jadrovej nehode a poznamenal dôležitosť dodržiavania siedmich pilierov na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti a ochrany počas konfliktu.
Spojené štáty a Izrael 28. februára zaútočili na Irán a počas tejto vojny bola terčom útokov aj jadrová elektráreň v meste Búšehr. Do jej areálu 17. a 24. marca dopadli projektily, pričom pri týchto incidentoch neboli hlásené obete či škody.
Elektráreň leží približne 760 kilometrov južne od Teheránu a nachádza sa v nej jediný funkčný jadrový reaktor v islamskej republike. Do elektrickej siete bola prvýkrát pripojená v roku 2011.
