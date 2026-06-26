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Grossi: V Iráne bude potrebná veľmi dôkladná jadrová kontrola
Grossi v stredu povedal, že inšpekcie sú súčasťou memoranda rovnako ako to, že iránsky urán by sa mal dostať pod dohľad jeho agentúry.
Autor TASR
Tokio 26. júna (TASR) - Po skončení vojny na Blízkom východe bude podľa generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaela Grossiho v Iráne potrebný účinný systém overovania, ktorý zabezpečí, že Teherán nebude vyvíjať jadrové zbrane. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
V podpísanom memorande o porozumení medzi Iránom a USA, ktoré má viesť k ukončeniu vojny, Teherán deklaroval, že sa nepokúsi získať jadrové zbrane a zníži svoje zásoby obohateného uránu pod dohľadom MAAE.
Predstavitelia Iránu a Spojených štátov však v uplynulých dňoch zverejňujú protichodné vyjadrenia o tom, či Teherán umožní inšpektorom MAAE navštíviť svoje jadrové zariadenia, ktoré boli poškodené pri izraelských a amerických útokoch.
Grossi v stredu povedal, že inšpekcie sú súčasťou memoranda rovnako ako to, že iránsky urán by sa mal dostať pod dohľad jeho agentúry. V piatok doplnil, že jeho agentúra a Irán absolvovali iba úvodné rokovania o tejto veci a očakáva, že rozhovory sa čoskoro rozbehnú.
„Myslím si, že cieľom tejto dohody je zabezpečiť, aby v Iráne nedošlo k vývoju jadrových zbraní. Iránska vláda celkom jasne vyhlásila, že to nie je jej zámer,“ povedal šéf MAAE novinárom počas návštevy Japonska. „Samozrejme, zámery nestačia. Musíme zaviesť veľmi dôkladný systém overovania, a to hneď, ako to bude možné,“ dodal.
Na základe zákona, ktorý iránsky parlament prijal v nadväznosti na vlaňajšiu 12-dňovú vojnu s Izraelom, Teherán v júli minulého roka pozastavil spoluprácu s MAAE.
V podpísanom memorande o porozumení medzi Iránom a USA, ktoré má viesť k ukončeniu vojny, Teherán deklaroval, že sa nepokúsi získať jadrové zbrane a zníži svoje zásoby obohateného uránu pod dohľadom MAAE.
Predstavitelia Iránu a Spojených štátov však v uplynulých dňoch zverejňujú protichodné vyjadrenia o tom, či Teherán umožní inšpektorom MAAE navštíviť svoje jadrové zariadenia, ktoré boli poškodené pri izraelských a amerických útokoch.
Grossi v stredu povedal, že inšpekcie sú súčasťou memoranda rovnako ako to, že iránsky urán by sa mal dostať pod dohľad jeho agentúry. V piatok doplnil, že jeho agentúra a Irán absolvovali iba úvodné rokovania o tejto veci a očakáva, že rozhovory sa čoskoro rozbehnú.
„Myslím si, že cieľom tejto dohody je zabezpečiť, aby v Iráne nedošlo k vývoju jadrových zbraní. Iránska vláda celkom jasne vyhlásila, že to nie je jej zámer,“ povedal šéf MAAE novinárom počas návštevy Japonska. „Samozrejme, zámery nestačia. Musíme zaviesť veľmi dôkladný systém overovania, a to hneď, ako to bude možné,“ dodal.
Na základe zákona, ktorý iránsky parlament prijal v nadväznosti na vlaňajšiu 12-dňovú vojnu s Izraelom, Teherán v júli minulého roka pozastavil spoluprácu s MAAE.