Grossi v Kurskej elektrárni: Hrozí jadrový incident, situácia je vážna

Kurčatov/Moskva 27. augusta (TASR) - Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v utorok vyhlásil, že existuje riziko "nukleárneho incidentu" v Kurskej jadrovej elektrárni a že situácia je vážna. Uviedol to počas návštevy elektrárne, ktorá sa nachádza v ruskej Kurskej oblasti, kde už tri týždne vedú ofenzívu ukrajinské sily. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Ruské orgány od začiatku ukrajinskej ofenzívy tvrdia, že Kyjev sa opakovane pokúsil elektráreň zasiahnuť. Ukrajina sa k týmto obvineniam doteraz nevyjadrila.



Grossi na tlačovej konferencii upozornil, že elektráreň je mimoriadne zraniteľná, pretože nemá ochrannú kupolu. Uviedol taktiež, že stále funguje v takmer normálnom režime, čo však znamená, že situácia v súvislosti s jej bezpečnosťou je ešte vážnejšia.



Ukrajinské sily začali 6. augusta nečakaný vpád do Kurskej oblasti. Odvtedy prenikli do vzdialenosti asi 30 kilometrov od Kurskej jadrovej elektrárne, jednej zo štyroch najväčších v Rusku.