Grossi: Varovali sme pred spustením Záporožskej atómovej elektrárne

Soči 6. marca (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) varovala Rusko pred opätovným spustením Záporožskej atómovej elektrárne (ZAES) na juhovýchode Ukrajiny, informoval v stredu riaditeľ MAAE Rafael Grossi. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Grossi je v Rusku na rozhovoroch o jadrovej bezpečnosti na Ukrajine, kde sa nachádza najväčšia jadrová elektráreň v Európe a ohrozujú ju boje a prestrelky.



Grossi pricestoval v utorok večer do letoviska Soči na pobreží Čierneho mora. Má sa stretnúť aj s prezidentom Vladimirom Putinom, čo Kremeľ v stredu potvrdil.



Elektráreň sa nachádza na fronte a je obsadená ruskými silami už od prvých dní invázie. Je však odstavená od roku 2022, pretože býva často terčom ostreľovania.



Grossi reagoval na návrh ruskej spoločnosti pre jadrovú energetiku Rosatom, aby bola elektráreň znovu spustená.



"To nie je bezprostredne možné. Upozornil som partnerov z ruskej strany na fakt, že každý takýto krok si vyžaduje zváženie množstva vecí," povedal Grossi.



"V prvom rade, toto je aktívna bojová zóna, a na to sa nesmie zabúdať. Po druhé, táto elektráreň je odstavená už dlhší čas," vysvetlil Grossi.



Nevylúčil, že v určitom čase v budúcnosti bude elektráreň spustená do prevádzky, ale to si bude "vyžadovať vykonanie množstva bezpečnostných hodnotení".



Záporožskú atómovú elektráreň od jej obsadenia Rusmi v marci 2022 opakovane ohrozovalo ostreľovanie a útoky dronov. Navyše, vyžaduje si aj neustálu údržbu a starostlivosť, aby sa zabránilo prehriatiu zariadenia.



Grossi povedal, že jeho dvoma najväčšími starosťami sú fyzická neporušenosť elektrárne a prerušenie vonkajších dodávok elektrického prúdu, lebo to môže spôsobiť, že sa elektráreň prestane správne ochladzovať.



Elektráreň prišla od začiatku konfliktu o vonkajší prívod elektriny osemkrát, napríklad aj v decembri, keď Ukrajina vyhlásila, že bola nútená spoľahnúť sa na núdzové dieselové generátory.