Šéf MAAE víta podporu Moskvy a Kyjeva pre misiu jadrových inšpektorov

Ženeva 20. augusta (TASR) - Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi uvítal nedávne vyhlásenia Ukrajiny a Ruska, v ktorých naznačujú, že podporujú cieľ MAAE vyslať misiu do jadrovej elektrárne v ukrajinskom meste Záporožie. Uvádza sa to vo vyhlásení MAAE vydanom v piatok večer.



MAAE v ňom podľa webu denníka Le Monde špecifikuje, že aktívne konzultuje so všetkými zainteresovanými stranami, aby do Záporožia čo najskôr vyslala tím vedený samotným Grossim.



"V tejto veľmi nestabilnej situácii je životne dôležité, aby sa neprijali žiadne ďalšie opatrenia, ktoré by mohli ešte viac ohroziť ... jednu z najväčších jadrových elektrární na svete," zdôraznil šéf MAAE.



"Obnovenie plnej bezpečnosti na mieste sa môže začať po tom, ako misia začne svoju prácu", komentoval situáciu v piatok večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Počas telefonického rozhovoru s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom ruský prezident Vladimir Putin povedal, že Rusko je "pripravené poskytnúť inšpektorom všetku potrebnú pomoc".



Podľa Elyzejského paláca Putin súhlasil s tým, že inšpektori pôjdu "cez Ukrajinu", a nie cez Rusko, čo predtým požadoval.



Jadrová elektráreň v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny sa v poslednom čase viackrát stala cieľom delostreleckej paľby, z ktorej sa vzájomne obviňujú Kyjev a Moskva.



Túto najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe obsadili ruské jednotky v marci. Doteraz však v nej pracujú ukrajinskí odborníci, i keď v plnej prevádzke sú iba dva zo šiestich reaktorov. Vypnutie elektrárne by spôsobilo problémy so zásobovaním elektrinou predovšetkým na juhu Ukrajiny.