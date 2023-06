Grossi: ZAES je po zničení priehrady obmedzená na vlastnú vodu

Kyjev 13. júna (TASR) - Záporožská jadrová elektráreň (ZAES) je v dôsledku poškodenia Kachovskej priehrady v "relatívne nebezpečnej situácii", povedal v utorok pred návštevou ZAES šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Moreno Grossi. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Grossi uviedol, že hladina vody v nádrži, ktorá zásobuje chladiaci systém elektrárne, "pomerne stabilne" klesá, avšak táto situácia nepredstavuje "bezprostredné nebezpečenstvo".



"Je to vážna situácia, pretože ste obmedzení iba na vodu, ktorú tam máte," povedal Grossi. Dodal, že v prípade poškodenia tejto nádrže by ZAES stratila celú chladiacu kapacitu.



Na otázku o tvrdeniach Ukrajincov, že sa v elektrárni nachádzajú výbušniny, Grossi zdôraznil, že by v elektrárni "nemalo by byť žiadne vojenské vybavenie, delostrelectvo alebo (väčšie) množstvo munície, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť elektrárne". Dodal, že o prítomnosti takéhoto vojenského materiálu v elektrárni nemá MAAE žiadne indície, nedá sa to však ani vylúčiť.



Grossi poznamenal, že elektráreň je pod kontrolou Ruska, čo podľa neho predstavuje "ďalšiu neželanú situáciu". Elektráreň prevádzkujú jej ukrajinskí zamestnanci, avšak za prítomnosti ruských vojakov. MAAE má v elektrárni svoj tím a Grossi uviedol, že jeho členovia sa počas tejto návštevy obmenia.



Obáva sa však, že počas prebiehajúcich bojov by mohla byť zasiahnutá aj elektráreň.



Grossi sa stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, aby prediskutovali situáciu ohľadom elektrárne po minulotýždňovom zničení Kachovskej vodnej nádrže. Voda v priehrade na rieke Dneper poniže elektrárne pomáhala udržiavať vodu v nádrži na chladenie reaktorov záporožskej elektrárne.



Ukrajina nedávno uviedla, že sa bude usilovať odstaviť aj posledný funkčný reaktor elektrárne. To je proces, pri ktorom sa do aktívnej zóny reaktora vložia všetky regulačné tyče, aby sa zastavila štiepna reakcia, a tým aj produkcia tepla a tlaku. Odstavených je už päť zo šiestich reaktorov.