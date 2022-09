Grossi:Fyzická integrita Záporožskej jadrovej elektrárne bola narušená

Záporožie 1. septembra (TASR) - Fyzická integrita Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) na juhu Ukrajiny bola v dôsledku častého ostreľovania niekoľkokrát narušená. Vyhlásil to vo štvrtok šéf Medzinárodnej organizácie pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi po tom, čo jeho tím elektráreň prvýkrát navštívil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Tím inšpektorov dozornej agentúry OSN vedený Grossim dorazil vo štvrtok na návštevu elektrárne, počas ktorej plánuje vykonávať "bezpečnostné a ochranné aktivity".



"Je zjavné, že elektráreň a fyzická integrita elektrárne boli niekoľkokrát narušené," uviedol Grossi po tom, čo sa z elektrárne vrátil na územie kontrolované Ukrajinou.



Šéf MAAE ďalej uviedol, že časť misie jeho organizácie ostane v elektrárni. "Nikam nejdeme. MAAE tam teraz je, je v elektrárni a ostane tam," cituje Grossiho agentúra Reuters.



Časť expertov, ktorá vo štvrtok spolu s Grossim navštívila ZAES, v elektrárni ostala, aby neskôr poskytla nestranné, neutrálne a technické zhodnotenie situácie. Inšpektori podľa Grossiho ostanú v elektrárni "do nedele alebo do pondelka".



"Mám obavy v súvislosti s elektrárňou a budem mať obavy, až kým nenastane stabilnejšia situácia, ktorá bude predvídateľnejšia," uviedol šéf dozornej agentúry OSN.



Medzinárodní experti z MAAE dorazili do Záporožia, ktoré je pod kontrolou ukrajinských síl, v stredu. Na Ruskom ovládané územie prešiel tím dozornej agentúry OSN vo štvrtok a okolo 12.00 h miestneho času dorazil do elektrárne. Členovia tímu bol oblečení v modrých nepriestrelných vestách a na hlavách mali modré prilby. Časť inšpektorov spolu s Grossim po niekoľkých hodinách elektráreň opustila.



Grossi pre ruské médiá uviedol, že v ZAES videl, čo potreboval.



Rusko obsadilo Záporožskú jadrovú elektráreň v prvých týždňoch invázie. ZAES sa odvtedy nachádza blízko frontovej línie a v posledných týždňoch prichádza k opakovanému ostreľovaniu jej priľahlých oblastí. Z tohto ostreľovania sa navzájom obviňujú Rusko a Ukrajina.