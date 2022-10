Grossiho znepokojuje, že by KĽDR mohla vykonať ďalšiu jadrovú skúšku

New York 28. októbra (TASR) - Generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaela Grossiho znepokojuje, že by Severná Kórea mohla podniknúť ďalšiu jadrovú skúšku. Vyplýva to z jeho štvrtkového vyjadrenia, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Všetci nad tým zatajujú dych, pretože ďalší jadrový test by bol ďalším potvrdením (severokórejského jadrového) programu, ktorý ide plnou parou vpred neuveriteľne znepokojujúcim spôsobom," povedal Grossi. Dodal, že severokórejská jadrová skúška by samozrejme znamenala, že KĽDR dolaďuje prípravy svojho arzenálu.



"Veľmi pozorne to sledujeme. Dúfame, že sa to nestane, ale indície žiaľ naznačujú opak," uviedol šéf MAAE.



Spojené štáty od apríla viackrát upozornili, že sa Pchjongjang pripravuje na uskutočnenie svojho už siedmeho jadrového testu.



Severná Kórea tento rok mimoriadne zintenzívnila skúšky zbraní. Skúšobne odpálila už viac než dve desiatky balistických rakiet, pričom jedna z nich preletela ponad Japonsko.



KĽDR doposiaľ vykonala šesť jadrových skúšok – posledná z nich sa uskutočnila v roku 2017. K ich zastaveniu došlo po neočakávanom zlepšení vzťahov medzi Washingtonom a Pchjongjangom. Severokórejský líder Kim Čong-un sa počas tohto obdobia opakovane stretol s bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom.