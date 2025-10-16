< sekcia Zahraničie
Grossi: Opravy vedenia pri Záporožskej elektrárni majú začať čoskoro
Viedeň 16. októbra (TASR) - Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v stredu oznámil, že opravy elektrického vedenia pri ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárni by sa mali začať už čoskoro. Cieľom je obnoviť jej napojenie na elektrickú sieť, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Naďalej rokujem s Ruskom aj Ukrajinou, aby sa tieto práce mohli začať v priebehu niekoľkých dní,“ uviedol Grossi vo vyhlásení. Dodal, že opravy sú potrebné na oboch stranách frontovej línie, niekoľko kilometrov od areálu elektrárne.
Záporožská elektráreň, ktorú od marca 2022 okupujú ruské sily, stratila pripojenie k rozvodnej sieti 23. septembra už desiatykrát od začiatku ruskej invázie. Aktuálny výpadok je najdlhší od vypuknutia vojny. Hoci sú reaktory elektrárne odstavené už viac než tri roky, zariadenie stále potrebuje spoľahlivý externý zdroj energie na chladenie jadrového paliva a udržiavanie bezpečnostných systémov.
Od výpadku je elektráreň závislá od záložných naftových generátorov. Podľa MAAE je bezpečnosť zatiaľ zachovaná – všetkých šesť odstavených reaktorov je účinne chladených a úroveň radiácie zostáva v norme.
Tím MAAE priamo na mieste naďalej hlási vojenské aktivity v rôznych vzdialenostiach od areálu a opakovane vyzýva Moskvu aj Kyjev, aby v okolí elektrárne zastavili boje. „Ani jedna strana by nezískala nič z jadrovej nehody. Som preto v neustálom kontakte s oboma stranami, aby sa čo najrýchlejšie obnovilo napojenie,“ zdôraznil Grossi.
Najväčšia jadrová elektráreň v Európe je od začiatku ruskej invázie opakovane terčom útokov a sabotáží. Zodpovednosť za incidenty si pritom vzájomne pripisujú obe strany konfliktu.
