Grossi:Severná Kórea je vo výrobe jadrových zbraní čoraz spôsobilejšia
Juhokórejská rozviedka tvrdí, že KĽDR prevádzkuje viacero zariadení na obohacovanie uránu, ktorý je kľúčovým materiálom pri výrobe jadrových hlavíc.
Autor TASR
Soul 15. apríla (TASR) - Kapacity Severnej Kórey (KĽDR) v súvislosti s výrobou jadrových zbraní významne narastajú. V stredu to počas návštevy Južnej Kórey vyhlásil riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Juhokórejská rozviedka tvrdí, že KĽDR prevádzkuje viacero zariadení na obohacovanie uránu, ktorý je kľúčovým materiálom pri výrobe jadrových hlavíc. Patrí medzi ne aj zariadenie v komplexe Jongbjon, ktoré Pchjongjang údajne po rokovaniach vyradil z prevádzky, ale v roku 2021 jeho fungovanie obnovil.
„V rámci našich pravidelných hodnotení môžeme potvrdiť, že dochádza k rýchlemu nárastu činnosti“ reaktora v Jongbjone, povedal Grossi. Agentúra tam tiež zaznamenala zvýšenú aktivitu v zariadení na prepracovanie jadrového paliva, ľahkovodnom reaktore a ďalších častiach komplexu. „Všetko to nasvedčuje tomu, že KĽDR výrazne posilnila svoje kapacity v oblasti výroby jadrových zbraní, pričom odhadujeme, že má niekoľko desiatok hlavíc,“ upozornil Grossi.
KĽDR uskutočnila svoj prvý jadrový test v roku 2006 a Organizácia Spojených národov na ňu preto uvalila sankcie. Pchjongjang však tvrdí, že sa svojho jadrového programu nikdy nevzdá, a od roku 2009 inšpektorom z MAAE nepovoľuje prístup do svojich jadrových zariadení.
Na otázku, či Rusko pomáha Severnej Kórei v rozvoji jadrového programu, Grossi odpovedal, že MAAE nezaznamenala „v tejto súvislosti nič konkrétne“.
Juhokórejská rozviedka tvrdí, že KĽDR prevádzkuje viacero zariadení na obohacovanie uránu, ktorý je kľúčovým materiálom pri výrobe jadrových hlavíc. Patrí medzi ne aj zariadenie v komplexe Jongbjon, ktoré Pchjongjang údajne po rokovaniach vyradil z prevádzky, ale v roku 2021 jeho fungovanie obnovil.
„V rámci našich pravidelných hodnotení môžeme potvrdiť, že dochádza k rýchlemu nárastu činnosti“ reaktora v Jongbjone, povedal Grossi. Agentúra tam tiež zaznamenala zvýšenú aktivitu v zariadení na prepracovanie jadrového paliva, ľahkovodnom reaktore a ďalších častiach komplexu. „Všetko to nasvedčuje tomu, že KĽDR výrazne posilnila svoje kapacity v oblasti výroby jadrových zbraní, pričom odhadujeme, že má niekoľko desiatok hlavíc,“ upozornil Grossi.
KĽDR uskutočnila svoj prvý jadrový test v roku 2006 a Organizácia Spojených národov na ňu preto uvalila sankcie. Pchjongjang však tvrdí, že sa svojho jadrového programu nikdy nevzdá, a od roku 2009 inšpektorom z MAAE nepovoľuje prístup do svojich jadrových zariadení.
Na otázku, či Rusko pomáha Severnej Kórei v rozvoji jadrového programu, Grossi odpovedal, že MAAE nezaznamenala „v tejto súvislosti nič konkrétne“.