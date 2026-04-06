Grossi:Útoky na iránsku jadrovú elektráreň sú nebezpečné,musia prestať
Autor TASR
Viedeň 6. apríla (TASR) - Riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v pondelok vyhlásil, že útoky v blízkosti iránskej jadrovej elektrárne v Búšehri predstavujú „veľmi reálne nebezpečenstvo pre jadrovú bezpečnosť a musia prestať“. Upozornila na to agentúra AFP a televízia Sky News, píše TASR.
„Generálny riaditeľ MAAE opäť varuje, že pokračujúca vojenská aktivita v blízkosti elektrárne by mohla spôsobiť závažnú radiologickú haváriu so škodlivými dôsledkami pre ľudí a životné prostredie v Iráne aj inde,“ uviedla MAAE na platforme X.
„Grossi uvádza, že takéto útoky predstavujú veľmi reálne nebezpečenstvo pre jadrovú bezpečnosť a musia prestať... Jadrové zariadenie a okolité oblasti by nikdy nemali byť terčom útokov,“ dodala MAAE v príspevku.
Od začiatku konfliktu na Blízkom východe pred viac ako piatimi týždňami bola elektráreň v Búšehri terčom útokov štyrikrát. Posledný úder v jej blízkosti zaznamenala v sobotu 4. apríla, v dôsledku čoho zahynul jeden člen bezpečnostného personálu elektrárne a ďalší utrpeli zranenia.
MAAE v pondelkovom príspevku na X zároveň potvrdila, že nedávne útoky sa odohrali v bezprostrednej blízkosti elekrárne.
„Na základe nezávislej analýzy nových satelitných snímok a podrobnej znalosti lokality môže MAAE potvrdiť nedávne dopady vojenských útokov v blízkosti iránskej jadrovej elektrárne v Búšehri, vrátane jedného, ktorý zasiahol miesto vzdialené len 75 metrov od hraníc areálu,“ potvrdila agentúra s tým, že samotná elektráreň poškodená nebola.
