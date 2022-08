Grossi:Záporožská elektráreň napriek ostreľovaniu nepredstavuje riziko

New York 12. augusta (TASR) - Záporožská jadrová elektráreň v súčasnosti nepredstavuje bezpečnostné riziko aj napriek pokračujúcemu ostreľovaniu. Vo štvrtok to uviedol to generálny tajomník Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi počas zasadnutia Bezpečnostnej rady (BR) OSN v New Yorku. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Experti MAAE predbežne zhodnotili, že neexistuje "žiadne bezprostredné ohrozenie" bezpečnosti elektrárne v dôsledku ostreľovania alebo iných vojenských akcií, povedal Grossi. "To sa však môže kedykoľvek zmeniť," dodal.



Šéf MAAE zároveň vyzval Moskvu a Kyjev, aby čo najskôr zabezpečili medzinárodným expertom prístup k tomuto zariadeniu. "Osobne som pripravený viesť takúto misiu," uviedol.



Iba niekoľko hodín pred zasadnutím BR OSN , ktoré iniciovalo Rusko, bola Záporožská elektráreň ostreľovaná ťažkým delostrelectvom a raketometmi, povedal predstaviteľ ruských okupačných síl. Agentúra DPA dodala, že tieto informácie nedokáže nezávisle overiť.