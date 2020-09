Nikolu Gruevského odsúdili na jeden a pol roka väzenia

Skopje 29. septembra (TASR) - Súd v Severnom Macedónsku odsúdil v utorok bývalého konzervatívneho predsedu vlády Nikolu Gruevského na jeden a pol roka väzenia a šiestim ďalším členom a podporovateľom jeho strany vymeral podmienečné tresty za organizovanie násilia v roku 2013. Informovala o tom agentúra AP.



Gruevského, ktorému udelili politický azyl v Maďarsku, kam utiekol v roku 2018, aby sa vyhol dvojročnému väzeniu za iné skutky, odsúdili v jeho neprítomnosti. Úrady Severného Macedónska sa stále usilujú o jeho vydanie.



Prípad sa týka protestu z roku 2013 pred mestskou budovou v metropole Skopje. Demonštranti sa pokúsili násilne vstúpiť do budovy, aby zabránili členom mestskej rady v blokovaní plánu Gruevského, ktorý bol vtedy predsedom vlády, architektonicky prestavať centrum hlavného mesta. V tom čase riadila mesto opozícia.



Demonštrantom sa podarilo vtrhnúť do budovy a veľká časť Gruevského architektonického plánu za približne 600 miliónov eur sa realizovala. Polícia počas protestu nehlásila žiadne zranenia.



Súd sa začal v roku 2016 a v utorok bol Gruevski uznaný za vinného z organizovania a podpory protestu. Medzi šiestimi ďalšími, ktorí dostali podmienečné tresty, je aj Gruevského bývalý minister dopravy.



Gruevski, ktorý pôsobil ako predseda vlády v rokoch 2006 - 2016, čelí obvineniam aj v štyroch ďalších prípadoch, týkajú sa korupcie, volebných nezrovnalostí a zneužitia funkcie.



Všetky obvinenia súvisia so škandálom s odpočúvaním, ktorý vypukol v roku 2015. Vyšlo najavo, že nelegálne boli zaznamenané telefonické rozhovory vyše 20.000 ľudí vrátane politikov, sudcov, policajtov, novinárov a zahraničných diplomatov.



Politická kríza vyvolala v roku 2016 predčasné voľby, v ktorých Gruevski podľahol vodcovi sociálnych demokratov Zoranovi Zaevovi.



Gruevského v roku 2018 odsúdili pre obvinenie z nezákonného ovplyvňovania úradníkov ministerstva vnútra v súvislosti s nákupom luxusného obrneného vozidla a odsúdili ho na dva roky väzenia. Pred trestom utiekol do Maďarska. Obhajoba aj prokuratúra uviedli, že sa proti rozsudku odvolajú.